Где можно посмотреть сериал о Фрайлехоне Эрнесто Пересе и его друзьях совершенно бесплатно

Поскольку персонаж Фрайлехона Эрнесто Переса стал одним из самых любимых колумбийцами персонажей, который изначально предназначался для детей, но также был приятно встречен взрослым населением, люди никогда не перестают петь его песню или искать контент, связанный с этим супергероем, который защищает воду и мавры.

Ну, в этом забавном мультфильме есть серия, в которой он также взаимодействует с другими анимационными персонажами под названием «Волшебные сказки». Это детская постановка, в которой появляется этот милый монах, который является частью группы анимационных персонажей, которые учат детей заботиться о планете, изучают забавные поведенческие уроки, знают, как относиться к окружающей среде и людям, и многое другое.

Бесплатная платформа RTVCplay, что-то вроде нашего Creole Netflix, но бесплатная, имеет в своем каталоге контента этот сериал, который состоит из 2 сезонов, первый из которых состоит из 40 эпизодов, а второй - из 36 серий, так что вы можете развлечь этот праздничный мост и марафон с малышами дома, перейдя по этой ссылке: https://www.rtvcplay.co/ninos/cuentitos-magicos совершенно бесплатно.

«Волшебная история» - это сериал с участием известного персонажа, который стал вирусным в социальных сетях благодаря своей песне и приглашению защищать окружающую среду. Фото любезно предоставлено RTVCplay

Анимационная постановка сделана для детей от 2 до 6 лет, но с вирализацией песни «Hello! , меня зовут Фрайлехон Эрнесто Перес» стал персонажем, любимым молодыми людьми и взрослыми, которые тиражировали его сообщение на таких платформах, как Instagram, Tik Tok и Twitter. Фактически, эпизод, в котором появляется знаменитая песня Фрайлехона Эрнесто Переса, занимает 11 место в первом сезоне.

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Эрнесто Перес может создавать воду и контролировать ее, а также видит, что происходит в мире, как она загрязняется и влияет на окружающую среду. Он супергерой, который сопровождает мальчика Миро в каждом приключении.

Карлос Андрес Корреа был тем, кто написал песню, популярную в социальных сетях, а также озвучивает Эрнесто Переса. Важно отметить, что песня была в эфире более пяти лет, но только до последних нескольких недель она стала вирусной. Корреа заверил, что Фрайлехону 150 лет, но он все еще ребенок, а его отец, которому уже 800 лет, уже взрослый.

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«Детские звуки колокольчиков, маракасов, ксилофона и других инструментов, используемых в дошкольном возрасте, создают наибольшую память у детей. Мы не игнорируем рок, потому что знаем, что есть родители-рокеры, но должен быть очень острый инструмент, который нравится детям, потому что, согласно исследованиям, эти тона легче запоминаются в них», - сказал Карлос Андрес Корреа для RTVC.

Фрайледжоны являются видами, находящимися под угрозой исчезновения, и они имеют жизненно важное значение для защиты водных ресурсов страны. Фактически, недавно на болоте Оцета в Бояке был обнаружен новый вид монахов, который называется Espeletia Ocetana, и, по данным Института Гумбольдта, это один из 91 видов, обитающих в стране. Во всем мире их насчитывается 139.

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