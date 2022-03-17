Когда и как может закончиться пандемия COVID-19 в Колумбии?

Una mujer usa un tapabocas en una calle del centro de Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo

Рождение COVID-19 в мире знаменует собой начало до и после в истории современного общества, пережившего один из самых нетипичных моментов за последние десятилетия. Каждая страна видела, начал ли вирус двигаться немного быстрее, и Азия и Европа одними из первых почувствовали разрушение атипичной пневмонии CoV-2, и число случаев заболевания начало расти. В Колумбии первые подтвержденные случаи были зарегистрированы 6 марта 2020 года, а 21-го были подтверждены первые случаи смерти от вируса, а 24-го они ввели обязательный профилактический карантин.

С тех пор прошло два года, и общество постепенно пришло в нормальное русло, но COVID-19 все еще не является темой прошлого. Появление вакцин против вируса ознаменовало радикальное изменение мер, принятых до этого времени. Национальный план вакцинации в этой стране официально стартовал 17 февраля, когда Вероника Мачадо, медсестра и директор университетской больницы Синселехо, стала первой гражданкой Колумбии, вакцинированной против вируса.

За последние два года в стране было зарегистрировано 4 случая заражения, первый из которых был зарегистрирован в августе 2020 года и превысил 12 000 случаев в день; во втором регистрировалось более 15 000 случаев заражения в день в январе 2021 года; и третья волна, произошедшая в период с июня по июль шесть месяцев спустя, в стране зарегистрирована более 30 000 случаев в день.С появлением варианта омикрон Колумбия перенесла четвертую волну инфекций в январе 2022 года, и в день происходило более 30 000 случаев заражения.

Согласно последнему официальному отчету Министерства здравоохранения (по состоянию на 17 марта 2022 года), было зарегистрировано в общей сложности 6 078 487 подтвержденных случаев, 5 910 525 человек выздоровели от вируса и 139 391 гражданин погиб из-за COVID-19. В настоящее время в Колумбии зарегистрировано 6070 активных случаев. 79 222 616 доз, 35 386 553 первых прививок, 27 981 667 вторых доз, 665 357 разовых доз и 9 589 039 ревакцинаций были применены по всей стране. 34 247 024 человека уже имеют полный график.

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Это вопрос, который задают себе многие люди, и заключается в том, что с течением времени такие меры, как отказ от использования масок на открытых пространствах в городах или муниципалитетах, где более 70% населения были вакцинированы по полному плану в Колумбии, становятся все более гибкими, несмотря на снижение заболеваемости, пандемия еще не может закончиться.

Важно отметить, что решение о прекращении пандемии COVID-19, а также чрезвычайное положение в конечном итоге будут зависеть от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) через ее генерального секретаря Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Несмотря на то, что ВОЗ сообщила о значительном снижении числа инфекций в Соединенных Штатах и многих странах Европы, она вновь заявила, что не рассматривает вопрос об определении окончания текущей пандемии. Поэтому некоторые меры уже не столь радикальны и, в некотором роде, позволяют нормальному выздоровлению в других обществах, что, в отличие от того, что произошло в Азии в последние недели, количество случаев и смертей, вызванных вирусом, снова возросло, предупреждая власти.

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Эксперты говорят, что если заболеваемость уменьшится, существует высокая вероятность гибели тысяч людей каждый год. В отличие от других эндемических заболеваний, таких как малярия и туберкулез, COVID-19 непредсказуем, поскольку могут возникнуть новые мутации, которые могут стать гораздо более опасными или заразными, как в случае с омикроном.

В настоящее время эксперты в области здравоохранения из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обсуждают, когда и как может закончиться пандемия COVID-19, но для этого требуется исследование поведения вируса и того, как он может считаться эндемическим.

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