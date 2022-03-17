Видео | La Segura показала, как выглядели ее ягодицы после извлечения биополимеров

Наталья Сегура, более известная как La Segura, является влиятельным лицом происхождения из Вальекаукано, которая обычно делится юмористическим контентом в своих социальных сетях, однако в последнем квартале она была на разных обложках развлечений из-за биополимеров в ягодицах.

Его первое вмешательство по извлечению опасного вещества из ягодиц было 27 января. В принципе, Валлекаукана считала, что осложнения состояния ее здоровья были вызваны неудобством, которое она испытывала несколько лет назад, когда, очевидно, любовница ее бывшего парня выстрелила ему в позвоночник.

Однако после нескольких рутинных обследований для расшифровки реальной проблемы был сделан вывод, что в его ягодицах есть биополимеры.

Ла Сегура также сказал, что в результате медицинского вмешательства по удалению избытка опасного вещества в ягодицах он страдал от головокружения, из-за которого он не мог взять свой мобильный телефон для записи.

«Я благодарю Бога до сих пор, я в порядке, я удалила этот яд из своего тела благодаря Богу», - сказала Ла Сегура, добавив, что документировала абсолютно всю процедуру восстановления с момента поступления в клинику до того момента, когда ее выписали.

После отсутствия в социальных сетях из-за восстановления вмешательств, которые ей пришлось пройти, Наталья Сегура вновь появилась в среду, 16 марта, через свои «Истории InstaStories», в которых она смеялась над тем, как выглядели ее ягодицы после извлечения этого яда из ее тела.

«Кто-то особенный, которого я должен показать вам, прежде чем продолжить и вернуться в социальные сети, - это тот, кто провел много времени с вами, со мной, видео, впечатлениями, пляжем, солнцем, песком... с вами я представляю вам маленькую задницу этого котенка», - рассмеялась Ла Сегура.

Инфлюенсер показала состояние ее ягодиц и то, что у нее все еще есть повязки для защиты шрама, оставленного операцией, и кратко рассказала, что случилось, чтобы прооперировать во второй раз.

«Рана открылась в первый раз, когда мне сделали операцию, была потеряна мертвая кожа, мне пришлось снова вмешаться, я получил бактерию, меня госпитализировали, затем снова закрыли меня, затем рана была снова открыта... правда в том, что шрам все еще открыт, и на закрытие уходит месяц или два месяца», - сказал генератор контента для своих подписчиков.

Вот полное содержание La Segura :

Признание Ла Сегуры быстро стало вирусным в социальных сетях, а развлекательный портал «Известный от А до Я» отвечал за распространение контента, который уже превышает 8000 просмотров и набрал более 220 лайков. Среди комментариев выделяются некоторые критические замечания, потому что генератор контента всегда указывал, что его красота естественна, и со временем обнаружилось, что в нем есть эстетические штрихи.

«Как приятно, надеюсь, он продолжает восстанавливаться. Божьи благословения вам», «Она якобы сказала, что ее хвост естественный и что она происходила из семьи», «Так был ее хвост, настолько, что она сказала, что он естественный», «Слава Богу, что вы выздоравливаете», среди прочего.

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