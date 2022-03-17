Венесуэльские врачи считают вакцинацию против COVID неадекватной каждые четыре месяца

Каракас, 17 марта Венесуэльское общество инфекционных заболеваний заявило в четверг, что считает неуместным предлагать или проводить бессрочную ревакцинацию каждые четыре месяца, не имея соответствующей «научной гарантии или игнорируя будущую эпидемиологическую потребность». «Мы считаем, что на сегодняшний день нет достаточных научных данных, чтобы регулярно рекомендовать четвертую или пятую дозу вакцин населению. Нецелесообразно предлагать или устанавливать бессрочную ревакцинацию каждые четыре месяца, без соответствующего научного одобрения или игнорирования будущей эпидемиологической потребности», - сказал он в пресс-релизе. Он также указал, что в Венесуэле важнее активно вакцинировать всех тех, кто нуждается в иммунизации или полной вакцинации, «что составляет более половины населения». «Согласно данным Панамериканской организации здравоохранения, опубликованным 11 марта, в Венесуэле только 77,2% имеют одну дозу вакцины и 49,8% - две дозы. Неизвестно, сколько из них имеют 3 дозы, но по данным венесуэльской обсерватории Covid-19 прогнозируется, что это может составить всего 5,4%», - добавил он. Венесуэльское общество инфекционных заболеваний настаивает на необходимости национального подхода к COVID-19 с «научной основой», где рекомендации научных сообществ, ученых и экспертов «необходимы для оптимизации, на основе текущих данных, профилактического, диагностического, клинического и терапевтического подхода к covid-19 в стране». 22 февраля президент Николас Мадуро объявил, что бустерная иммунизация будет проводиться каждые четыре месяца после соответствующей второй дозы, а не через шесть месяцев, как первоначально установлено в протоколе, разработанном венесуэльскими властями. «Мы принимали схему бустерной вакцины каждые шесть месяцев, и с этой рекомендацией терапевтического комитета по COVID-19, вынесенной президентской комиссией по борьбе с covid-19, мне кажется уместным, что начиная с этой недели мы принимаем бустерную вакцину после четырех месяцев основного вакцины», - пояснил он. В этот четверг Венесуэла получила шестую партию вакцин против covid-19, состоящую из «более 4800000 доз» системы Covax, которая координируется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), по словам министра здравоохранения Магали Гутьеррес. «На этот раз мы получаем шестую поставку этого механизма, чуть более 4800000 доз. Это позволит нам иммунизировать наше население в рамках нашей программы укрепления, которую наш президент Николас Мадуро Морос объявил, что она проводится каждые четыре месяца», - сказал министр в заявлении государственному каналу Venezolana de Televisión (VTV).