США эвакуируют часть сотрудников консульства в Нуэво-Ларедо

МЕХИКО (AP) — В среду Соединенные Штаты разрешили выезд родственников и сотрудников из своего консульства в мексиканском городе Нуэво-Ларедо, на границе между двумя странами.

Решение было принято после того, как члены наркокартеля уволили в воскресенье здание консульства в Нуэво-Ларедо на границе с Ларедо, штат Техас.

«Государственный департамент санкционировал выезд второстепенных государственных служащих США и соответствующих членов семьи из Генерального консульства США в Нуэво-Ларедо в связи с условиями безопасности», - говорится в заявлении агентства.

«С 15 марта Госдепартамент не сможет предлагать обычные консульские услуги в Генеральном консульстве США в Нуэво-Ларедо», — говорится в документе. «Граждане США, желающие покинуть Нуэво-Ларедо, должны следить за местными новостями и объявлениями и уезжать только в течение дня, когда это считается безопасным».

Агентство также рекомендовало гражданам США воздержаться от поездок в Тамаулипас, где находится Нуэво-Ларедо, из-за криминальных условий и условий безопасности.

Стрельба в воскресенье вечером и в начале понедельника произошла в ответ на арест Хуана Херардо Тревиньо, которого власти США называют основателем и лидером Северо-восточного картеля, преемника преступной организации «Лос-Зетас».

Министерство юстиции заявило в среду, что официальная жалоба на Тревиньо обвиняет его по 11 пунктам обвинения в преступном сообществе за контрабанду наркотиков и другие преступления, которые могут отправить его в тюрьму пожизненно.

Рикардо Мехия, заместитель министра общественной безопасности Мексики, заявил, что Тревиньо является гражданином США, поэтому он был депортирован во вторник.

Если бы Тревиньо имел мексиканское гражданство, он был бы подвергнут длительному процессу экстрадиции, однако Мехия заявил, что у Тревиньо нет мексиканских документов, удостоверяющих личность, и в стране нет никаких его записей.

В среду в социальных сетях распространились копии свидетельства о рождении и других мексиканских документов на имя Тревиньо, свидетельствующих о том, что он имеет мексиканское гражданство. Однако подлинность таких документов проверить не удалось. Поиск на правительственных веб-сайтах с использованием данных, содержащихся в документах, дал ответ на «неверную информацию».

После его ареста в воскресенье члены преступной группировки Тревиньо начали стрелять в разных точках Нуэво-Ларедо, в том числе в консульстве США. Консульское учреждение было закрыто на неопределенный срок, а два пограничных моста в Ларедо, штат Техас, были закрыты на короткое время из-за инцидента.

Посол США в Мексике Кен Салазар заявил в понедельник в заявлении, что «я прямо выразил мексиканскому правительству нашу глубокую обеспокоенность этими инцидентами и безопасностью наших сотрудников».

Тревиньо был доставлен в Соединенные Штаты по пограничному мосту в Тихуане, в нескольких сотнях километров к западу от Нуэво-Ларедо, якобы для предотвращения любых попыток его освобождения.

Согласно нескольким сообщениям, Тревиньо является племянником Мигеля Анхеля Тревиньо, бывшего капо из Лос-Зетас, который находится в тюрьме. Картель участвовал в самых кровопролитных территориальных сражениях в стране, в которых он атаковал как мексиканские правительственные войска, так и противоборствующие банды.

Тревиньо, который, как утверждается, во время ареста имел при себе два незаконных оружия, также предъявлены обвинения в вымогательстве, убийстве и терроризме в Мексике.