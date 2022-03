По оценкам США, 7 000 российских солдат погибли в Украине, согласно NYT

Вашингтон, 16 марта (EFE News). По оценкам американских спецслужб, более 7000 российских солдат погибли в трехнедельной войне на Украине, что превышает число американских военных, погибших в войнах в Ираке и Афганистане, сообщает The New York Times. Нью-йоркская газета имела доступ к данным спецслужб США, которые считают консервативной цифру в 7000 смертей среди военнослужащих российской армии. Как сообщили The New York Times официальные лица США, потери будут иметь негативные последствия для эффективности российских войск, в том числе сражающихся с танками. Представители Пентагона сообщили газете, что, когда 10% членов воинской части умирают или получают ранения, это подразделение больше не может осуществлять боевые действия. В настоящее время более 150 000 российских военнослужащих участвуют в войне на Украине и от 14 000 до 21 000 ранены, что может означать, что большинство боевых подразделений находятся на минимуме, сообщает The New York Times. Кроме того, российские вооруженные силы потеряли на поле боя не менее трех генералов, сообщили ежедневной газете официальные лица России, Украины и НАТО. По данным Международной организации по миграции (МОМ), Россия начала вторжение в Украину 24 февраля и начала бомбардировки крупных городов, включая столицу, что привело к гибели мирных жителей, которые до сих пор неизвестны, и более трех миллионов беженцев. Новости ОСЕ бпм/ррт