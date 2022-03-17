UB40, Foo Файтерс, Анита, Дюран Дюран, Лиссабон 2022 в Рио Рок

Лиссабон, 17 марта Американские бойцы Foo, бразильянка Анита, британец Дюран Дюран и UB40 являются одними из подтвержденных звезд Рока в Рио, Лиссабоне, 2022 год, и вернутся в столицу Португалии после отмены выпуска 2020 года четыре года спустя. Из-за эпидемии. Фестиваль пройдет в парке Белла Виста в Лиссабоне 18, 19, 25 и 26 июня 2022 года с участием международных артистов и групп, таких как A-Ha и Bush, National, Лиам Галлахер, Black Eyed Peas, Эли Гулдинг, Пост Мэлоун и Джейсон Деруло. Испания, как объявила организация в четверг, примут участие бразильцы Egokil и португальская Black Mamba, а также испанская IZAL и мисс Кофеина. Среди подтвержденных артистов - Антонио Замбузо, Пирука с Джимми Пи и Гамой, Диего Миранда, лауреат «Латинской Грэмми» и португальская легенда Хосе Сид (Хосе Сид), который проводит специальный концерт в честь своего 80-летия. В финальном издании, проведенном в 2018 году, за четыре дня фестиваля приняли участие 278 000 человек.