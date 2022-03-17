Турция сохраняет процентные ставки на уровне 14% третий месяц.

Анкара, 17 марта, четверг, Центральный банк Турции решил сохранить процентные ставки на уровне 14% третий месяц подряд, когда инфляция достигла 54% в феврале, чего не было в течение 20 лет. Банк-эмитент повысил цену в последний раз, когда снизил процентные ставки на 100 базисных пунктов в декабре и упал четвертый раз подряд. Инфляция связана с массовым обесцениванием турецкой лиры, которая потеряла 45% своей стоимости в 2021 году из-за политики высоких процентных ставок, созданной Центральным банком Турции и продвигаемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эрдоган, который утверждает, что инфляция растет из-за высоких процентных ставок, с июля 2019 года четыре раза менял управляющего Центральным банком. По мнению некоторых экономистов, российское вторжение в Украину может оказать негативное влияние на экономику, еще больше увеличив инфляцию в Турции. Турция, например, является основным туристическим направлением для России и Украины. Министр финансов Нуреддин Небати полагал, что инфляция снизится из-за ослабления международной напряженности. По данным газеты Daily Saba, «особенно с конца года мы увидим снижение (инфляция) и быструю нормализацию в целом.