Таковы результаты Golden Bull 16 марта

Вы играли в Torito de Oro и хотите знать, выиграли ли вы? Здесь мы оставляем вам победный ход розыгрыша, проведенного сегодня, в среду, 16 марта, и разделяемого Juega Perú.

Два раза в неделю Torito de Oro проводит розыгрыш, в котором есть шанс выиграть миллионы подошв наличными. Выигрышные результаты публикуются по средам после 22:30 и по субботам после 20:50.

Полный список результатов розыгрыша Torito de Oro, количество победителей и выигранные суммы здесь.

Помните, что Torito de Oro является цифровым, поэтому вы не потеряете свой билет или приз. Эта цифровая квитанция приходит на ваш адрес электронной почты или мобильный телефон.

Если вы выиграли приз, Торито де Оро сообщит вам об этом в текстовом сообщении или по электронной почте, в котором он даст вам инструкции о том, как получить приз в одном из сотен пунктов по всей стране.

Победный результат розыгрыша Torito de Oro в эту среду, 16 марта, выглядит следующим образом: 4, 7, 12, 18, 36 и 39.

(Фото: Архив)

Как вы играете в Торито де Оро?

Чтобы играть в Torito de Oro, первое, что вам нужно сделать, это зайти на этот сайт.

Здесь вы должны заполнить билет счастливыми номерами: шесть номеров выбираются от 1 до 42, не повторяясь ни одного.

Если неизвестно, какой номер выбрать для ставки, можно выбрать опцию «Случайный», и система выберет комбинацию случайным образом.

В случае ошибки в игре у вас есть возможность отредактировать и снова выбрать ставку.

Вы можете купить несколько билетов и использовать один и тот же номер в нескольких розыгрышах. Стоимость билета составляет до пяти подошв.

Что такое Juega Перу?

Play Peru — это компания, которой принадлежит Торито де Оро. Это региональный лотерейный оператор в Латинской Америке, базирующийся в Лиме, который может похвастаться инновациями и эффективным использованием технологий.

Как и подавляющее большинство розыгрышей, Juega Peru выделяет часть своего дохода на благотворительные организации, такие как Центр Paradportivo Sin Limités.

Центр Paradportivo Sin Limités является некоммерческой ассоциацией параспортивной, культурной и взаимопомощи, созданной с целью поддержки интеграции людей с ограниченными возможностями, обеспечения защиты и уважения их прав.

Среди бенефициаров этой программы - параспортсмены Родриго Сантильян и Карлос Сангама, которым помогли в подготовке и участии в Паралимпийских играх в Токио в Японии в 2021 году.

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