Война в Украине уже влияет на продовольственную безопасность в Африке и на Ближнем Востоке.

Рим, 17 марта После вторжения в Россию последствия украинского конфликта уже затрагивают регион Ближнего Востока и Северной Африки и будут продолжать быстро распространяться, предупредил сегодня Международный фонд сельскохозяйственного развития Организации Объединенных Наций (МФСР), базирующийся в Риме. Рост цен на продовольствие и нехватка запасов урожая из-за конфликта уже ощущаются на Ближнем Востоке и в Северной Африке и распространяются на наиболее уязвимые страны мира, включая африканские рога, где самые бедные люди подвергаются наибольшему риску, пояснило агентство ООН в записке. IFAD заявляет, что «четверть мирового экспорта пшеницы поступает из России и Украины» и «40% украинской пшеницы и кукурузы уже борются с проблемами голода и направляются на Ближний Восток и Африку, где миллионы людей рискуют оказаться в нищете из-за нехватки продовольствия или роста цен». Я вспомнил. Кроме того, он пояснил, что «Россия является крупнейшим производителем удобрений в мире, и даже до конфликта цены на продовольствие выросли примерно на 30% из-за всплеска цен в прошлом году». «Я глубоко обеспокоен тем, что насильственный конфликт в Украине, который уже стал катастрофой для тех, кто непосредственно вовлечен, является трагедией для беднейших людей мира, которые живут в сельских районах и не могут справиться с ростом цен на основные продукты питания и сельскохозяйственные ресурсы», — заявил президент IFAD Гилберт Ф. «Мы уже наблюдаем рост цен, и это может привести к эскалации голода и бедности, что может иметь серьезные последствия для глобальной стабильности». Он добавил. Например, он отметил, что в Сомали, где около 3,8 миллиона человек уже не безопасны для продовольствия, наблюдается резкий рост расходов на электроэнергию и транспорт из-за роста цен на топливо. В Египте цены на пшеницу и подсолнечное масло резко выросли, поскольку Россия и Украина полагались на 85% поставок пшеницы и 73% подсолнечного масла. В Ливане 22% домохозяйств не имеют безопасных продуктов питания, а нехватка продовольствия или дополнительное повышение цен усугубит и без того безнадежную ситуацию. Страна импортирует до 80% пшеницы из России и Украины, но взрыв в порту Бейрута в 2020 году позволяет ей хранить урожай около месяца за раз.