Скандал вокруг Марии Энн Пердомо, учительницы, которая осталась одна в списке Исторического пакта и выиграла

Мэри Энн Андреа Пердомо Гутьеррес 35 лет. Он родился в Пьедекуэста, Сантандер. Она мать, имеет высшее педагогическое образование и работает учителем. В течение последних нескольких лет она посвятила себя работе с детьми в рамках различных инициатив по укреплению социальной сферы. С раннего возраста стало ясно, что политика — это способ изменить несправедливость. Это то, что мы можем легко узнать о том, кто эта женщина, однако вокруг ее фигуры много секретности.

Она была единственным кандидатом, который не хотел отказываться от списка Исторического пакта в декабре прошлого года, когда претенденты на петрианство достигли соглашения с Альянсом зеленых об объединении списков. Решение обсуждалось, поскольку есть подозрения в недобросовестных манипуляциях со стороны определенных секторов Humana Colombia и, в частности, самой Пердомо, среди которых были бы скрытые интересы со стороны урибизма.

В последние дни Хулио Асела, политический аналитик, объяснил, что партия действительно приняла альянс, но только один человек отказался. Он был «потерян» более 15 дней, сказал Карлос Толедо, бывший кандидат в мэры Букараманги, и сказал, что он беспокоит членов Colombia Humana, потому что они не знали о своих интересах остаться в списке.

По словам Аселы, решение «отменить» список Исторического пакта стало очень хорошо известно в последние дни на национальном уровне, и даже Густаво Петро знал об этом. Он также настаивал на том, чтобы голосовать не за исторический Сантандерский пакт, а за «Альянса Верде», где будут находиться несколько кандидатов, которые поддержат его. Дело в том, что тот факт, что учитель не уволился, позволил Историческому пакту появиться на закрытом консультационном листе, помимо того факта, что в феврале была предпринята попытка сделать его невидимым путем навязывания юридического лица. Ходатайство не было принято, и просьба воспитателя была удовлетворена. В итоге он занял место в Палате представителей Сантандера.

Новоизбранный депутат рассказал о том, что сказала Толедо, и о слухах о ее постоянном отсутствии: «На неделе 17 декабря, когда говорят, что я потерялся, у нас была Национальная ассамблея Хумана Колумбия, и я был делегирован представиться Генеральному секретариату. Это вымышленная вещь, что я потерялась. Мы работали», - сказала она, добавив, что ее приверженность Сантандеру в силе и что ничто не мешает ей продолжать.

Perdomo представляет предложение, которое, среди прочего, охватывает отсутствие гидроразрыва пласта, образование и важность качественного здравоохранения. Он пользуется поддержкой различных предпринимателей в регионе, которые видят в нем возможность изменить многое. Одним из основных интересов его поддержки является укрепление транспорта во всех его формах и использование сырья для стимулирования экономики. Тем не менее, в Сантандере много дискомфорта со стороны граждан, потому что они дают Пердомо живое отношение, утверждая, что он получил логотип партии только для того, чтобы получить прибыль во имя своих личных интересов. Кроме того, в сетях циркулирует изображение, в котором он призван прояснить несколько слухов о кампании учителя, чтобы занять место члена Конгресса. Видимо, саботаж в руках урибизма, говорит он. На снимке даже видно, что фотография, известная женщинам, не соответствует тому, как она выглядит сегодня.

«Новая муфта Сантандера», так ее называют в социальных сетях, сравнивая ее с сенатором Джонатаном Тамайо. Согласно сказанному, его избрание вовсе не отражает дух исторического пакта, который стремится, среди прочего, представить причины тех, кто в нем больше всего нуждается. Помимо сомнений, без такой шумихи или консолидированной команды, новый депутат намерена сделать ее работу и работу своей партии видимой, и гарантировать гражданам Сантандера их приверженность.





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