Население Сан-Луис-Роблес Тумако не участвовало в голосовании на парламентских выборах.

В городке Сан-Луис-Роблес в Общественном совете спасателей Лас-Варас, расположенном в муниципалитете Тумако, жители решили не использовать свое право голоса из-за плохого управления и отсутствия поддержки со стороны местных, департаментских и национальных правительств.
Этот факт не остался незамеченным благодаря Хуану Диего Арболеде Кортесу, местному генератору контента, который решил подать жалобу в прямом эфире в социальной сети Facebook.
В видео молодой человек рассказывает, почему это население решило не посещать избирательные участки, чтобы протестовать против необходимости полного отказа и перемен.
Он также ответил, что в Сан-Луис-Роблес в настоящее время нет водных путей, потому что строительство не завершено, дороги находятся в плохом состоянии и нет системы здравоохранения для удовлетворения потребностей жителей.
Столкнувшись с этой ситуацией, мобильная эскадра по борьбе с беспорядками находилась в деревне Сан-Луис-Роблес, но присутствующие продолжали протестовать против невыполненных обещаний правителей.
В связи с этими событиями Амилькар Пантоха, занимавший пост министра правительства Нариньо, выразил дискомфорт по поводу того, что произошло в Сан-Луис-Роблес.
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