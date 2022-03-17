Рыночная цена мексиканского евро от EUR до MXN 17 марта этого года

После начала торговой сессии евро выплачивается в начале мексиканского песо 22,81, что означало падение на 22,84 по сравнению с показателем предыдущего дня — 0,11% мексиканского песо.

По сравнению с последними 7 днями евро упал на 0,97%, поэтому он все еще падает на 6,01% за год. Если сравнить это значение с предыдущим днем, оно заканчивается два дня подряд с положительной тенденцией. Волатильность последних 7 дней составляет 5,28%, что явно ниже годового показателя волатильности (8,03%), поэтому колебание цены на последнюю дату меньше.

В прошлом году евро заплатили максимум 23,66 мексиканских песо, а самый низкий уровень составлял 22,80 мексиканских песо. Евро ближе к минимальному значению, чем к максимальному.

Мексиканское песо Мексиканское песо

является законным платежным средством Мексики и является первой валютой в мире, использующей символ $, который позже был принят Соединенными Штатами в качестве доллара.

Мексиканское песо является 15-й самой торгуемой валютой в мире, самой торгуемой валютой в Латинской Америке, третьей наиболее широко торгуемой валютой в Латинской Америке и третьей по объему торговли валютой на континентальном уровне после долларов США и Канады.

В настоящее время аббревиатура MXN используется для обозначения мексиканского песо, но до 1993 года использовалась аббревиатура MXP.

Монеты, обычно используемые в Мексике, являются полукруглыми, а на противоположной стороне находится национальный герб. Один мексиканский песо стоит 100 центов, а есть монеты стоимостью 1, 5, 10 и 20 песо. На банкнотах 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 песо.

Удар по песо

В настоящее время мексиканское песо было сбалансировано после начала пандемии коронавируса во всем мире, а также других событий, отмеченных избирательным процессом в стране как одном из основных торговых партнеров Мексики, и в Соединенных Штатах.

Неконтролируемая инфляция в результате удержания денежно-кредитной политики COVID-19 почти всегда сталкивалась с сильным долларом, оставляя вес между неопределенностью.

В течение 2021 года мексиканское песо закрылось с падением на 2,72% по отношению к доллару, но торговые потоки, особенно экспорт в Соединенные Штаты, оставались в основном стабильными.

Согласно прогнозам мексиканского банка (Banxico), мексиканское песо, как ожидается, вырастет на 21,34 единицы за доллар в 2022 году.

В условиях пандемии COVID-19 Мексика объявила карантин 23 марта 2020 года, оставив открытыми только основные виды деятельности, которые оказали серьезное влияние на экономику, которая не полностью восстановилась.

Согласно данным Национального института статистики и географии (Inegi), экономика Мексики, вторая по величине в Латинской Америке после Бразилии, выросла на 5% в 2021 году.

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агентства