Немецкий Вальшайд выигрывает спринт в захватывающем финале

Пишущий спорт, 17 марта Немец Максимилиан Вальшайд (Cofidis) завершил с победой захватывающий спринт на 63-м Гран-при Денена, который прошел более 200 км со стартом и финишем в городе, который дал название событию, в котором пятидневный отдых со словенским Примозом Роглич, в том числе, был отменен до 1000 метров от финиша. Эффектное завершение гонки, которое привело к традиционному спринту, когда Вальшайд (Лёвен, 28 лет), занявший второе место 24 часа назад в Nokere Koerse, смог успешно финишировать в захватывающем спринте, который завершил гонку со временем 4 часа 42,24 часа, в среднем 42,6 км/час. Немецкий велосипедист превзошел бельгийца Дриса де Бондта (Alpecin Fenix) и француза Адриена Пети (Intermarché), положив конец засухе побед, которая длилась более 2 лет, поскольку он выиграл 2 этапа в туре Лангкави. Французский классик севера имел движение с трассой, усеянной 12 участками булыжников, наиболее сосредоточенных во второй части гонки. Именно там проходила оживленная велосипедная вечеринка. До этого стартовала группа из 5 бегунов, в том числе 37-летний ветеран из Голландии Ники Терсптра, победитель Тура Фландрии и Рубе. Ветерану без сил не хватило, так как он был достигнут после седьмого сектора «паве» Моншо Экалионс, 33 от финиша, в сопровождении Фретена и Пайо. В конце маневров, которые должны были произойти, началась еще одна гонка с известными именами, такими как Роглич и колумбиец Даниэль Мартинес. Опасный побег образовался на этапе Maing Querenaing, 2,5 км булыжников, где Инеос перерезал взвод, бросив троих мужчин: эквадорца Джонатана Нарваеса, 19-летнего американца Шеффилда и британца Тернера, которые прорвались, взяв Роглича и француза Тузе за руль. Абсолютное большинство Ineos, с тремя трюками, чтобы играть против погони основного взвода, который катился с 25 юнитами на 10 голов с задержкой в 24 секунды. Дорога уже предлагала асфальт до финиша, быстрый путь до Денена. Пять против всех, и за несколько секунд. Эмоции и сомнения в том, приедет ли авангард. Понемногу различия исчезли. Реле не были достаточно убеждены, чтобы избежать неизбежного, и это было то, что за ними охотились в 1 км от линии. Спринт разразился издалека. Много претендентов. Первым, кто запустил órdago, был француз Адриен Пети, занявший хорошую позицию для победы, но огромный Вальшайд появился, чтобы поднять руки и подписать свой двенадцатый профессиональный триумф. На этот раз он не держал мед на губах, так как в Нокере его власть позволила ему сменить бельгийца Джаспера Филипсена, лауреата 2021 года, в победителях GP Denain. ШЕФ носок/накидка