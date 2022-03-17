Двойное изгнание евреев из Украины под «денацификацией» Путина

Айзек Джон Мартин Одесса (Украина), 17 марта Под предлогом «денацификации» Украины президент России Владимир Путин начал войну против своего соседа. Но теперь еврейская община, которая прожила месяц назад в период великолепия в стране после десятилетий разрушений и миграции из-за Холокоста и советских репрессий, эвакуирует своих верующих. В синагоге Хабад, в самом сердце портового города Одессы и единственной открытой из четырех существовавших до войны, около двадцати евреев приходят читать утреннюю молитву «Шахарит», а затем отправляются работать или волонтерами в город, где существует большое напряжение из-за возможного нападения со стороны России. Но эта синагога уже не та, что была раньше, поскольку теперь деревянные скамейки выглядят практически пустыми по сравнению с тем, как они были заполнены до 24 февраля. Согласно данным еврейской общины, предоставленной Ефе, из 25 000 евреев, зарегистрированных одесской общиной, одной из крупнейших в стране, не менее 5000 были эвакуированы в Молдову с начала войны. А остальные остались у родственников или не могут уезжать, потому что они мужчины и достаточно взрослые, чтобы их вызвали в армию для борьбы с русскими. «ДЕНАЦИФИКАЦИЯ? ЛОЖЬ» Директор Еврейского музея в Одессе Цви Хирш открывает двери небольшого скрытого пространства, где хранятся реликвии Холокоста и миграции евреев на протяжении XX века. Двадцать пять лет он прожил в этом прибрежном городе, так называемой жемчужине Черного моря, в котором «никто» не смотрел на него плохо на улицах и не «оскорблял» его, потому что он еврей, рассказывает он Эфе. «Что я понимаю, так это то, что Путин лжет», - говорит он о денацификации, отмечая, что «нет смысла» в этой речи вторгаться в Украину. Путин настаивает на том, что урегулирование конфликта с Украиной будет возможно только при учете «законных интересов безопасности» России, включая «суверенитет Крыма», незаконно аннексированного в 2014 году, а также «демилитаризацию и денацификацию» украинского государства, а также его нейтральный статус. В конце молитвы старший раввин Одессы и южной Украины Авраам Вольф сидит в своем кабинете, где он получает несколько звонков, в том числе от своей жены, которая бежала и находится в Германии. Родом из Израиля он прибыл в Одессе в возрасте 22 лет, но 30 лет, которые он проработал в городе на еврейскую общину, «исчезли», рассказывает он Эфе. «То, чего я добился за 30 лет, исчезло. И все за секунду. Но это то, чего хочет Бог, я делаю свою работу и это результат», - говорит он. Что касается «денацификации», раввин говорит, что не хочет говорить о политике, хотя и позволяет понять, что Путин совершил ошибку. «Три плюс один равно четырем. Но сейчас (для него) один плюс один - это миллион», - говорит он, намекая на то, что российский президент совершил большую ошибку, начав вторжение под оправданием «денацификации». ТЕРПИМОСТЬ Раввин отмечает, что до войны в городе было два исключительно еврейских детских сада, два детских дома, начальные школы и даже еврейский университет. Всего для еврейской общины одиннадцать зданий, включая четыре синагоги. «Но сейчас все закрыто», - говорит он, за исключением синагоги Хабад. Вольф говорит, что, несмотря на приход российской оккупации в город, поскольку Одесса является одной из самых неминуемых целей московских войск, он останется. Речь идет о двух знакомых, которые в настоящее время находятся в двух украинских городах под российской оккупацией и продолжают работать, не желая публично раскрывать какие-либо подробности. «Мы делаем все для еврейской общины. Я не знаю, что произойдет, но я не хочу искать объяснения, я не хочу воображать и фантазировать», - говорит он, хотя он знает, что собирается остаться в Одессе. Еще один, кто не хочет «говорить о политике», потому что говорит, что у него «нет времени», - это 40-летний Олег, который носит толстовку от Моссада, израильской разведывательной службы. «У меня нет времени читать новости, но я знаю, что мы помогаем тем, кто в этом нуждается», - говорит он, когда его спрашивают о «денацификации» страны. Кристина, украинская и американская еврейка, которая сопровождает его в задании по эвакуации, говорит Эфе, что в Украине «нет причин» говорить, что страна «нацистская». ШЕФ имм/т.е. (фото) (видео)