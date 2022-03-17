Директор Института Сервантеса говорит, что язык — это ценность.

Франкфурт (Германия), 17 марта директор Института Сервантеса Института Луиса Гарсии Монтеро представил испанскую программу в качестве страны-гостя на Франкфуртской книжной ярмарке в этот четверг, подчеркнув, что «Язык представляет ценность» и «Эта книга - лучшая метафора свободы и демократические ценности». Гарсия Монтеро подчеркнул, что Испания отстаивает «равенство мужчин и женщин и уважение разнообразия». Он также приветствовал свою приверженность диалогу и сказал: «Для Испании, которая верит в Европу, настоящее богатство заключается в демократических ценностях и правах человека». Помощь в переводе Представляя литературную программу в Испании в качестве страны-гостя на Франкфуртской ярмарке, которая состоялась в 2021 году, но участие которой было отложено до этого года из-за пандемии коронавируса, куратор проекта Эльвира Марко подчеркнула разнообразие жанров: повествование, нон-фикшн, поэзия или графические художественные произведения. Марко особо отметил «усилия, предпринимаемые Испанией с 2019 года для продвижения перевода книг на немецкий язык и связи авторов с испанскими и немецкими агентами и издателями». Всего было инвестировано 2 миллиона евро (около 2,2 миллиона долларов), что позволило субсидировать перевод 328 произведений на испанский язык на пяти европейских языках: немецком, английском, французском, итальянском и голландском. В 2019 году Министерство культуры и спорта Испании увеличило выделение грантов на перевод почти на 45%, поскольку это «эффективный инструмент для международного распространения» литературы на всех языках испанской страны. В этом году не менее 86 испанских работ будут опубликованы на немецком языке и проданы в книжных магазинах Германии, Австрии и Швейцарии. Из них 40 воспользовались той или иной переводческой поддержкой. Общение с помощью насилия и языка инструментов С другой стороны, Франкфуртская книжная ярмарка, которая пройдет с 19 по 23 октября этого года, решила «приостановить сотрудничество с российскими государственными учреждениями и издателями», но приветствует независимых российских писателей и издателей, сказал Efe Юрген Боос. Представляя программу в Испании в качестве страны-гостя на этом международном мероприятии, Боос заявил, что она «предложит бесплатные выставочные стенды украинским издателям» на Франкфуртской ярмарке. Однако Боос считает, что независимые российские писатели и издатели вряд ли посетят ярмарку во Франкфурте. Аналогичным образом, по словам Бооса, «Франкфуртская книжная ярмарка ведет переговоры с культурными учреждениями Украины и стран Балтии, чтобы поддержать Украину». Украинский и русский, как сербский и хорватский, являются двумя очень близкими славянскими языками, поэтому население, говорящее на этом языке, может относительно легко общаться лингвистически без перевода, но иногда носители этого не делают по другим причинам. «Язык является частью национальной идентичности, но иногда он может быть политически инструментальным», - сказал Боос, когда перестал объединять людей, потому что язык был инструментальным, отражая российское вторжение в Украину или войну в бывшей Югославии. Азии/кулачки (фото)