Конституция Перу оценит в этот четверг возможное освобождение Фухимори

Лима, 16 марта Пленарное заседание Конституционного суда Перу в этот четверг оценит, принимает ли он хабеас корпус с требованием признать недействительным судебное решение о приостановлении помилования, предоставленного в 2017 году бывшему президенту Перу Альберто Фухимори (1990-2000). Местные СМИ сообщили, что после обсуждения этого дела на закрытом заседании три недели назад судья Эрнесто Блюм, докладчик по этому делу, предложит объявить апелляцию обоснованной и, следовательно, Фухимори может быть снова освобожден. В частности, высший конституционный орган страны рассмотрит хабеас корпус, поданный адвокатом Грегорио Парко Аларконом против решения Верховного суда, который в 2018 году отменил помилование, предоставленное Фухимори 24 декабря 2017 года тогдашним президентом Педро Пабло Кучински (2016-2018). В дополнение к апелляции, которая будет слушаться в этот четверг, на рассмотрении в ТС находятся еще две другие призывы принять ту же меру в пользу Фухимори, который был приговорен в 2009 году к 25 годам лишения свободы за преступления против человечности. Перуанское правосудие распорядилось отменить помилование, посчитав, что оно не соответствует требованиям закона и не имеет юридических последствий, поэтому Фухимори был вынужден вернуться в тюрьму полицейского участка восточной части Лимы, где он отбывает наказание. Помилование даже расследуется судами, поскольку прокуратура считает, что оно стало результатом переговоров между Кучиньским и младшим сыном Фухимори, Кенджи, который тогда был конгрессменом, о том, чтобы законодатели Фухимористов проголосовали против просьбы об отстранении тогдашнего президента. Согласно информации, решение по этому вопросу разделяет членов ТС, поскольку оно пользуется поддержкой Эрнесто Блюме, Хосе Луиса Сардона и Аугусто Ферреро, а также отвергает Марианелла Ледесма, Элой Эспиноса-Салданья и Мануэль Миранда. С сентября прошлого года после смерти судьи Карлоса Рамоса ПЦ Перу, который должен состоять из семи членов, сохранился с сентября прошлого года в составе шести членов. В связи с этим местные СМИ отметили, что Ферреро, как нынешний президент ТС, имеет право отдать «качественный голос или двойной голос», чтобы разорвать связь. Узнав, что обращение будет обсуждаться в этот четверг, скамья левой коалиции Juntos For Peru (JPP) заявила, что «освобождение Фухимори будет означать игнорирование преступлений», за которые он был осужден, и актов коррупции, совершенных при его режиме. «ТК обязан гарантировать право на правосудие для всех жертв и не может быть причащен к оскорблению достоинства страны», — подчеркивают представители группы в Twitter. Левый законодатель Сигрид Базан добавил, что Фухимори «никогда не просил прощения и не раскаивался и до сих пор не выплатил государству ни одной суммы своих гражданских репараций». «Однако завтра ТК может отменить постановление судебной власти, которое аннулировало незаконное и согласованное помилование, предоставленное ему по политическим и негуманитарным причинам», - предупредил он. Со своей стороны, адвокат Карлос Ривера, адвокат защиты жертв преступлений, за которые был осужден бывший президент, заявил, что магистраты, поддерживающие освобождение Фухимори, похоже, «только следуют (одной) политической повестке дня и, кстати, сделают международные насмешки». В этой связи он заверил, что «если они выступают за свободу осужденного Фухимори», Межамериканский суд по правам человека (Межамериканский суд по правам человека) «объявит юридически недействительным это решение и вернется в тюрьму». «Он сделал это один раз», - сказал он. 83-летний Фухимори был освобожден в понедельник после преодоления сердечного заболевания, которое вынудило его госпитализировать в клинику в Лиме, хотя он и дальше будет лечиться в тюрьме от фиброза легких, как сообщила тогда его старшая дочь Кейко. Вскоре после интернирования в медицинский центр премьер-министр Перу Анибал Торрес объявил, что правительство президента Педро Кастильо рассмотрит вопрос о возможном переводе бывшего президента в общую тюрьму, когда он «исцелится» от своих недугов. Бывший правитель является единственным заключенным в тюрьме, построенной специально для него внутри полицейской базы округа Ате, где он до сих пор должен оставаться до 2033 года, когда ему исполнится 95 лет. В этом месте он отбывает наказание в качестве посредника (с фактическим контролем) массовых убийств в Барриос-Альтосе и Ла-Кантуте, совершенных соответственно в 1992 и 1993 годах тайной военной группировкой «Колина», а также за два похищения людей после государственного переворота 1992 года. ШЕФ даб/ррт