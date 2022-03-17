Шпоры завершают серию победой над Thunder 122-120

САН-АНТОНИО (AP) - Деджунт Мюррей набрал 26 очков и 12 передач, а «Сан-Антонио Спёрс» едва удалось сохранить лидерство и победить «Оклахома-Сити Тандер» 122-120, завершив серию из двух поражений.

Лонни Уокер IV пробил трехочковый за 1,8 секунды до победы «Сан-Антонио» после того, как «Спёрс» упустили 16-очковое преимущество.

«Я делал только то, что умею лучше всего», — сказал Уокер, который предоставил 20 единиц.

Нападающий «Оклахома-Сити» Алексей Покушевски набрал пять очков в финальной минуте 2:18, включая расставание на 4,8 секунды, которое дало Thunder 120-119 преимущество.

Шай Гилджус-Александер набрал 34 очка и возглавил Оклахома-Сити.

«Спёрс» показали свой лучший рекорд в сезоне с 19 трехочковыми, что принесло «Тандеру» седьмое поражение подряд.

Нападающий «Сан-Антонио» Келдон Джонсон сделал 5 из 10 трехочковых бросков и набрал 22 очка. Джош Ричардсон добавил 17 единиц.

«Спёрс» со счетом 3:3 перед финальной игрой семи домашних матчей в пятницу вечером против «Нового Орлеана».