Рейтинг Spotify в Колумбии: топ-10 самых популярных песен в четверг, 17 марта

Звук и музыка использовались с первых записей в истории человечества. Поскольку это универсальный язык, его может понять и почувствовать каждый, независимо от языка или культуры.

Музыка может связывать людей с эмоциями, такими как разные стили или жанры, чтобы они чувствовали себя счастливыми, ностальгическими, грустными и всеми своими

эмоциями. В этом случае такие платформы, как Spotify, воспользовались этим, чтобы утвердиться на вкус пользователя с помощью обширного каталога песен и исполнителей и даже слушать любимую музыку через приложение. Они не нуждаются в доступе и даже могут подключаться к Интернету.

Однако, учитывая разнообразие Spotify, легко потеряться в быстро меняющейся индустрии, поэтому вот список синглов, в которые чаще всего играла колумбийская публика в четверг, 17 марта.

1.

Последний сингл от Эбби Райан Кастро и Fade уже считается новой классикой. С сегодняшнего дня «Abbey» сделала уверенный шаг к списку самых слушаемых песен на этой потоковой платформе. В настоящее время его просмотрели 120 741 раз.

2.

3.

MAMIII «MAMIII» Бекки Джи и Кароль Джи создал одну из любимых ниш на данный момент. Он по-прежнему занимает третье место, потому что его тираж составляет 109 188 экземпляров.

4.

5. Отчаянная

6.

Ремикс Nougat TV «Quien TV Remix» от Ble SSD и Райана Кастро был очень успешным среди пользователей платформы и набрал в общей сложности 92 858 просмотров. Сегодня он по-прежнему находится на шестом месте.

7. Извините BB:/(включая Bad Bunny & Julietta Benegas)

Последняя работа Ta ini, «Извините BB:/(включая Bad Bunny & Julietta Venegas)» прямо в ваш список избранного. Он был скопирован 88 310 раз. Каким будет его будущее?

8. Васа Васа

9.

«Остров Йонагуни» Ба де Банни занял 9-е место после 79 233 просмотров.

10.

Колумбия - одна из самых трудных стран для завоевания в музыкальной индустрии 12x3, но это страна, которая гарантирует успех этим артистам. Эти 10 лучших обновляются каждые 24 часа.

Рост Spotify

Эта шведская компания была основана в 2006 году и официально начала свой бизнес в Европе 7 октября 2008 года и в, предоставляя музыку более чем 7 миллионам артистов.

Сегодня стриминговые платформы подписали контракты с Universal Music, Sony Music, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records, Warner Music и др.

Spotify объявила о покупке и приобретении рекламной и подкастовой платформы Megaphone в ноябре 2020 года на тему подкасты за 235 миллионов долларов, способствующие монетизации звука.

Согласно данным, опубликованным Spotify, в 2019 году у нее было 217 миллионов пользователей, а в 2020 году она увеличилась до 345 миллионов, и, несмотря на эту вспышку, к 2021 году она достигла 355 миллионов пользователей, из которых почти 50% оплатили клиентов.

Как модель, Spotify платит фиксированную цену за каждую песню или альбом, проданные исполнителю в своем каталоге, и предлагает гонорары в зависимости от количества воспроизведений исполнителя пропорционально общему количеству транслируемых песен, в отличие от конкурентов, которые платят за фактическую продажу или загрузку.

Кроме того, 70% от общего дохода идет владельцам авторских прав (в основном записей), которые платят художнику по индивидуальному контракту.

На

данный момент любой может воспользоваться бесплатным сервисом Spotify, если есть ограничения, такие как желание публиковать рекламу и не пропускать определенные песни.

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