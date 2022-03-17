Spotify Peru: 10 самых популярных песен в четверг, 17 марта

Музыкальное предложение было не таким обширным, как сегодня, поэтому многим людям легко почувствовать себя устаревшим, но с появлением таких платформ, как Spotify, стало легче понять, какие из них в настоящее время являются наиболее популярными.

Spotify предоставил пользователям плейлист, в котором они могут ознакомиться с новостями и темами, которые покоряют перуанскую публику.

Это

самый популярный хит в Перу в четверг, 17 марта, в реггетоне, поп-музыке, балладах и местной музыке.

Мами

2.

Отчаянные «Desperados» Лау Алехандро и Ченцо Корлеоне создали одну из любимых ниш на данный момент. Он остается на втором месте, так как насчитывается 134 119 реплик.

3.

Успех жатвы 12x3 является синонимом DEKKO, поэтому неудивительно, что его новая работа под названием «12x3» заняла третье место по этому случаю. Кто может похвастаться 108 471 просмотрами в первый вход?

4.

5. Извините BB:/(включая Бад-Банни и Джульетту Венегас)

6.

Если

говорить об избалованных людях общественности, то необходимо упомянуть Анитту. Возможно, именно поэтому «Envolver» набрал 94 341 просмотров и занял шестое место.

7.

Последняя «Одна ночь в Медельине» Медельина Криса Мя занимает 7-е место в списке избранного. Его уже воспроизвели 94 088 раз. Что ждет его в будущем?

8.

9.

Накопив 82 916 видов на Красную гору, «Холм Рохо» Себастьяна Ятры занял 9-е место.

10. В

музыкальной индустрии Йонагуни Перу является одной из самых трудных для завоевания стран, но те, кто это делает, гарантируют успех, достигнутый этими артистами. Эти десять лучших обновляются каждые 24 часа.

Рост Spotify

Эта шведская компания, основанная в 2006 году, официально начала свою деятельность в Европе 7 октября 2008 года и в настоящее время находится в 187 странах и предлагает музыку более чем 7 миллионам исполнителей.

Сегодня стриминговые платформы имеют контракты с Universal Music, Sony Music, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records, Warner Music и т.

В связи с

темой подкастинга Spotify объявила в ноябре 2020 года, что приобрела и приобрела рекламную и подкаст-платформу Megaphone за 235 миллионов долларов, что способствовало монетизации звука.

Согласно данным, опубликованным Spotify, в 2019 году у него было 217 миллионов подписчиков, в 2020 году он увеличился до 345 миллионов, а в 2021 году он достиг 355 миллионов подписчиков, несмотря на пандемию, и почти 50% из них являются платными клиентами.

качестве модели Spotify предлагает гонорары, основанные на количестве воспроизведений исполнителей пропорционально общему количеству транслируемых песен, в отличие от конкурентов, которые платят фиксированную цену за песню или альбом, проданные артистам в каталоге, и платят за фактические продажи или загрузки.

Кроме того, 70% от общего дохода приходится на владельцев авторских прав (в основном записей), которые платят исполнителю по индивидуальному контракту.

На

данный момент любой может воспользоваться бесплатным сервисом Spotify, если есть ограничения, такие как желание мириться с рекламой и невозможность пропустить некоторые песни.

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