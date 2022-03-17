Sport Boys потеряли большой приз после выбытия из Кубка Южной Америки 2022 года

Спорт Бойз был исключен из Кубок Судамерикана 2022 года после игры в первом этапе турнира против ФК Аякучо и перестал выигрывать значительную сумму призовых, присуждаемых Конмеболом за квалификацию и выход в групповой этап.

Sport Boys сыграли две игры (туда-сюда) путем прямого выбывания на Кубке Южной Америки 2022 года. В первом матче они проиграли со счетом 2:0 в прошлую среду, 9 марта. на стадионе IPD в Уанкайо и в второй недавно он выиграл 3-2, но это было недостаточно, чтобы перевернуть серию. Аякучо преодолел его с общим счетом 4:3 из-за разницы мячей.

Таким образом, несмотря на триумф и возвращение на международный турнир, Sport Boys рано покинули Copa Sudamericana и перестали получать призы на следующий этап турнира Conmebol.

Клубы, которые играли на первом этапе Кубка Южной Америки 2022 года, получили 225 тысяч долларов в случае выхода в групповой этап. Так обстоит дело с ФК «Аякучо».

Со своей стороны, Sport Boys, которые участвовали, но были исключены, соответствует менее 120 тысячам долларов США. Затем, из-за его отсутствия на групповом этапе, он не получил 900 000 долларов США, что соответствует 3 домашним матчам, которые Аякучо обеспечил после квалификации.

Sport Boys прикарманили 120 тысяч долларов, но не могли сказать разницы, если бы история была другой. Розовый клуб перестал входить в свою казну на общую сумму в 1,005 миллиона долларов.

Со своей стороны, клуб «Аякучо» получил доход в размере 1 125 млн долларов США за два матча первого этапа, квалификацию и следующий групповой этап.

То же самое и с двумя другими перуанскими представителями на Южноамериканском Кубке 2022 года. Сьенсиано, выбравший его на первом этапе Кубка Южной Америки, соответствует только 120 000 долларов США, в то время как Мелгар, который устранил его и перешел к следующему этапу, обеспечил себе сумму в 1 125 миллионов долларов США.

Мелгар и Аякучо ждут жеребьевки группового этапа Кубка Южной Америки 2022 года 25 марта следующего года, чтобы встретиться со своими соперниками в своей серии. Второй турнир Conmebol возобновляется в круговой стадии в апреле.

ПРЕМИЯ КОПА СУДАМЕРИКАНА 2022

Первый этап: 225 тысяч долларов США

Устранено: 120 тысяч долларов

Групповая стадия: 900 000 долларов

Раунд 16:500 тысяч долларов США

Четвертьфиналы: 600 тысяч долларов

Полуфиналы: 800 тысяч долларов США

Второе место — 2 млн долларов США

Чемпион 5 миллионов долларов США

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