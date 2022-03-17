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четверг 17 март 2022
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Россия

Sport Boys потеряли большой приз после выбытия из Кубка Южной Америки 2022 года

Спорт Бойз был обогнан Аякучо на первом этапе Южноамериканского Кубка 2022 года

17 март 2022

Спорт Бойз был исключен из Кубок Судамерикана 2022 года после игры в первом этапе турнира против ФК Аякучо и перестал выигрывать значительную сумму призовых, присуждаемых Конмеболом за квалификацию и выход в групповой этап.

Sport Boys сыграли две игры (туда-сюда) путем прямого выбывания на Кубке Южной Америки 2022 года. В первом матче они проиграли со счетом 2:0 в прошлую среду, 9 марта. на стадионе IPD в Уанкайо и в второй недавно он выиграл 3-2, но это было недостаточно, чтобы перевернуть серию. Аякучо преодолел его с общим счетом 4:3 из-за разницы мячей.

Таким образом, несмотря на триумф и возвращение на международный турнир, Sport Boys рано покинули Copa Sudamericana и перестали получать призы на следующий этап турнира Conmebol.

Клубы, которые играли на первом этапе Кубка Южной Америки 2022 года, получили 225 тысяч долларов в случае выхода в групповой этап. Так обстоит дело с ФК «Аякучо».

Со своей стороны, Sport Boys, которые участвовали, но были исключены, соответствует менее 120 тысячам долларов США. Затем, из-за его отсутствия на групповом этапе, он не получил 900 000 долларов США, что соответствует 3 домашним матчам, которые Аякучо обеспечил после квалификации.

Sport Boys прикарманили 120 тысяч долларов, но не могли сказать разницы, если бы история была другой. Розовый клуб перестал входить в свою казну на общую сумму в 1,005 миллиона долларов.

Со своей стороны, клуб «Аякучо» получил доход в размере 1 125 млн долларов США за два матча первого этапа, квалификацию и следующий групповой этап.

То же самое и с двумя другими перуанскими представителями на Южноамериканском Кубке 2022 года. Сьенсиано, выбравший его на первом этапе Кубка Южной Америки, соответствует только 120 000 долларов США, в то время как Мелгар, который устранил его и перешел к следующему этапу, обеспечил себе сумму в 1 125 миллионов долларов США.

Мелгар и Аякучо ждут жеребьевки группового этапа Кубка Южной Америки 2022 года 25 марта следующего года, чтобы встретиться со своими соперниками в своей серии. Второй турнир Conmebol возобновляется в круговой стадии в апреле.

ПРЕМИЯ КОПА СУДАМЕРИКАНА 2022

Первый этап: 225 тысяч долларов США

Устранено: 120 тысяч долларов

Групповая стадия: 900 000 долларов

Раунд 16:500 тысяч долларов США

Четвертьфиналы: 600 тысяч долларов

Полуфиналы: 800 тысяч долларов США

Второе место — 2 млн долларов США

Чемпион 5 миллионов долларов США

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