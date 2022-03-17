Южная Корея побила рекордное количество случаев заболевания и, похоже, приближается к пику волны

Сеул, 17 марта Южная Корея сегодня побила новый рекорд по заражению COVID-19, сообщив о более чем 621 000 случаев заболевания в то время, когда власти считают, что страна достигает пика волны, вызванной вариантом омикрона. Корейское агентство по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (KDCA) сообщило сегодня о 621 328 случаях, выявленных в среду, из которых только 62 были зарегистрированы людьми, прибывшими из-за границы. Эта цифра представляет собой скачок на 55 процентов по сравнению с данными за предыдущий день и на 120 процентов больше, чем неделю назад. Было также зарегистрировано рекордное количество ежедневных смертей — 429 (коэффициент смертности составляет 0,14%), хотя количество людей с симптомами средней и тяжелой степени сократилось примерно на 100 пациентов по сравнению со средой до 1159. Министерство здравоохранения заявило, что считает, что пик текущей волны, вызванной вариантом омикрона, будет достигнут на этой неделе или на следующей неделе, и премьер-министр Ким Бо-Кюм попросил пересмотреть протоколы, чтобы реклассифицировать COVID-19 как менее серьезное заболевание. Это позволит медицинским службам более гибко бороться с растущим числом положительных результатов, которые, в свою очередь, представляют собой случаи с легкими или в основном бессимптомными симптомами. В то же время власти в течение некоторого времени постепенно ослабляют действующие ограничения, а завтра запланирована встреча, на которой будет принято решение о продлении или ослаблении основных мер (обязательное закрытие гостиничного бизнеса в 23:00 и встречи до 6 человек). Азиатская страна, где 86,6% населения имеют двойной график вакцинации и 62,8% ревакцинацию, является одной из стран, которая лучше всех справилась с пандемией, особенно в начале, и сегодня насчитывает около 8 250 000 случаев инфицирования и чуть более 11 400 смертей.