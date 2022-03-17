Некоторые члены Демократического центра считают, что Урибе пора уйти из политики

Foto de archivo. El expresidente de Colombia Álvaro Uribe habla después de declarar en una audiencia por supuesto fraude y manipulación de testigos en Bogotá, Colombia, 8 de octubre, 2019. REUTERS/Luisa González

Результаты выборов в Конгресс Республики, состоявшихся 13 марта, вызвали неоднократную реакцию в стране. Среди них голосование партии «Демократический центр», которую возглавляет бывший президент Альваро Урибе Велес, поскольку она потеряла места на выборах в законодательные органы по сравнению с выборами, состоявшимися в 2018 году.

Согласно результатам Офиса регистратора, с 99,41% подсчитанных опросов, Демократический центр получил 14 мест в Сенате и 16 мест в Палате представителей. По сравнению с местами, которые она занимала в 2018 году, партия получила 20 мест в Сенате и 32 места в Палате представителей, что в два раза больше, чем на последних выборах.

Эта ситуация также усугубилась недавней отставкой с поста президента кандидата от Демократического центра Оскара Ивана Зулуаги. Боевик заверил, что снялся с избирательного конкурса и что окажет поддержку победителю президентской консультации «Команды за Колумбию» Федерико Гутьерресу.

Об этой ситуации предупредил журналист Хулио Санчес Кристо перед микрофонами радио La W в интервью Альваро Урибе.

Интервьюер сказал ему, что он говорил с членами партии и что все говорили, что бывший президент «сделал много хорошего для Колумбии, что вы возглавили страну, которая была призвана к провалу из-за общественного порядка»; однако некоторые также указали, что в это время благоприятствование, которое он мог бы принести Демократический центр не так много, как в другие времена. «Они думают, что, возможно, вам нужно пойти дальше и задуматься о том, стоит ли продолжать в партийной политике», - добавил он.

По словам Хулио Санчеса Кристо, члены Демократического центра не осмелились сказать бывшему сенатору уйти из политики, и поэтому журналист задал такой вопрос. Столкнувшись с этим, Урибе ответил: «Моя борьба за демократию закончится в тот день, когда Бог уничтожит мою жизнь».

Бывший президент пояснил, что родился не «с тщеславием быть президентом Республики», и прокомментировал, что вырос домом, близким к политическому насилию, которое нападает на Колумбию. Хотя он уже получил те комментарии, в которых его просили отозвать, он сказал, что в стране все еще есть много вопросов, которые беспокоят его, таких как безопасность, торговля наркотиками, микроторговля, голод и даже упомянул спорное предложение Густаво Петро о колпенсионе.

«Возьмите пенсии и сделайте их зависимыми от государственного фонда, и пусть это произойдет в Аргентине», - с беспокойством предупредил Альваро Урибе. Затем они получают финансирование, а когда им выплачивают пенсию, инфляция уже поглотила ее».

В контексте: спорное предложение Густаво Петро о Colpensiones, которое разогрело настроение в социальных сетях

Это одна из многих причин, по которым президент объяснил, почему он будет продолжать находиться в политических рамках страны. В то же время он заявил, что «я не мешаю и стараюсь делать вещи так, как они не мешают», и подчеркнул препятствия, с которыми сталкивается Демократический центр во время избирательной кампании в Конгрессе. Бывший сенатор ранее предупреждал, что им не удалось связаться с муниципалитетами Кататумбо и других районов страны в связи с присутствием вооруженных групп на обочине закона.

Что касается сокращения мест в Конгрессе, Альваро Урибе 15 марта заверил, что главная ответственность лежит на нем, «за ущерб моей репутации». Бывший президент обратился с этими словами к членам Демократического центра, призывая их «строить, а не становиться шапками, препятствующими этому строительству».

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