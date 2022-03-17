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четверг 17 март 2022
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Россия

Шиффрин обнимает четвертый большой хрустальный глобус

17 март 2022

Спортивное письмо, 17 марта Соединенные Штаты Микаэла Шиффрин приняла четвертый великий Хрустальный глобус, взяв лидерство в общем рейтинге Кубка мира, заняла второе место в Куршевеле Супергигант (Франция) и не забила соперницу Петру Влхову из Словакии, которая не забила хорошую трассу рекорд. Это будет семнадцатый. Шиффрин исправил неудачу Влхова, который набрал 1425 очков в отсутствие двух гонок, уже не смог набрать в общей сложности 1189 очков и не завоевал трофеев в шести соревнованиях, в которых он участвовал в Олимпийских играх в Пекине. Норвежец Рагильд Мовинкель выиграл Куршевель со счетом 1:13 ,68, за ним следуют Шиффрин (+0,05 сек.) и Мишель Гизин (+0,13) из Швейцарии. Федерика Бригноне (Federica Brignone) из Италии, которая уже завоевала хрустальный глобус в профессиональной сфере, заняла 19-е место, отстав от победителя на 1,64 секунды.Best Молли/Чай

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