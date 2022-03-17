Сенатор Бенедетти в тренде публикует твит, в котором говорится: Наркоторговля

Рифэррафе продолжает вызывать споры между кандидатом в президенты Федерико Гутьерресом и сенатом Армандо Бенедетти, который является частью Исторического пакта, причем точка кипения является конфронтацией, которую оба персонажа пережили после дебатов, проведенных Семаной и Эль Тьемпо, где Ингрид Бетанкур и Густаво Петро.

После первых дебатов, состоявшихся после дня выборов в воскресенье, 13 марта, бывший президент партии U обратился к кандидату от сборной Колумбии с несколькими ругательницами, на которые последний также ответил несколькими криками, которые были записаны в видеотрансляции в социальных сетях.

- Бобо хиджу... - начинает Бенедетти; в ответ «Фицо» он говорит ему: «Это тот пример, который вы даете», и сенатор возвращает этот ответ, выражая «Да, да, пример. Да ладно, да ладно... », а бывший мэр Медельина завершает, говоря: «Это то, что они делают».

Теперь эта дискуссия была перенесена именно в социальные сети, и первым напал на Бенедетти, который через триуну запустил Гутьерреса, связав свое имя с наркоторговлей и даже указав, что у него есть связи с военизированными формированиями.

«Наркоторговля» — это твит нынешнего сенатора с хэштегом #FicoParaco.

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Стоит отметить, что до этого триединства Бенедетти ссылался на столкновение, которое он имел с кандидатом в президенты, заявив, что его действия были ошибкой и что он также не намерен нападать на него. Однако он не пожалел усилий, напомнив ему о связях своего секретаря по безопасности, когда он был мэром Медельина Густаво Вильегаса, с канцелярией Энвигадо, за что был схвачен и осужден.

«Никогда не было драки или попытки агрессии, но я ошибался: «Фицо» больше, чем дурак, - это трус, который нападает на меня в сценарии, когда он знает, что я не могу ему ответить. Ваш министр по делам мафии Густаво Вильегас к этому привык?» , писал Армандо Бенедетти, а до этого он снова бросал дротики в бывшего местного лидера, заявив, что в дебатах он похож на Ивана Дуке, когда был кандидатом в президенты.

«Фицо - еще один герцог», - сказал он.

«FicoFake», тенденция в Twitter, которую Густаво Боливар использовал для обозначения кандидата

Во время дебатов, состоявшихся в этот понедельник, 14, кандидат от коалиции «Команда за Колумбию» несколько раз вмешивался, чтобы критиковать предложения Густаво Петро и роли, которые он играл в политике в прошлом. Учитывая это, сенатор Густаво Боливар дал Федерико Гутьерресу прозвище: «FicoFake», утверждая, что ответы, которые он дал в ходе дебатов, не имеют высоты.

«У FicoFake нет речи. Он основывает свои ответы на нападении на Петро. Нулевая высота для дебатов», - написал Боливар в своем аккаунте в Twitter. В свою очередь, он отметил, что у кандидата от Исторического пакта «нет претендента. Он единственный, кто предлагает и тратит половину дебатов, срывая фейковые новости», - добавил он.

В своей публикации она также сослалась на кандидата от Green Oxygen, заявив, что она «очень потеряна и падает очень низко». Эти заявления связаны с тем временем, когда Бетанкур затронул проблему психического здоровья, с которой Петро столкнулся много лет назад.

Федерико Гутьеррес не ответил ни на одно из обвинений, выдвинутых членами Исторического пакта; на самом деле, в своем профиле в Twitter он поделился несколькими частями дебатов, в которых указал, что намерен «объединить страну» и добиться «более справедливого общества».

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