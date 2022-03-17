Сегодня заседает Совет безопасности, и Москва жалуется на «антироссийские маршруты»

ООН, 17 марта Совет Безопасности ООН публично пожаловался на «антироссийский маршрут», который шесть государств-членов, включая трех постоянных членов, созвали сегодня днем, а Россия попыталась созвать свое собственное заседание, принятое ее «западными коллегами». Сегодня днем заседание, которое было вновь посвящено теме Украины, было созвано вчера Соединенными Штатами, Великобританией, Францией, Мексикой, Норвегией и Албанией (6 из 15 человек). Соединенное Королевство заявляет, что Россия «совершает военные преступления, нацеливаясь на гражданских лиц». В то же время Россия пытается продвигать еще одну встречу без даты, даже в Украине, чтобы принять то, что Москва называет «сбалансированной, неполитизированной и ориентированной на действия резолюцией», говорится в письме, направленном российским представительством при ООН членам Совета и обнародованном некоторыми из них. В этом письме Россия жалуется на то, что «наши западные коллеги, к сожалению, продвигали антироссийскую линию политизируя гуманитарные вопросы». Посол России Василий Небензя заявил во вторник, что резолюция его страны сосредоточена на таких вопросах, как прекращение огня, эвакуация мирных жителей и соблюдение законов о войне, будет иметь исключительно гуманитарную линию, но британский посол немедленно ответил ему, что неприемлемо, поскольку текст даже не упоминалось о том, что были агрессоры (Россия) и те, кто атаковал (Украина). Учитывая, что совет директоров сталкивается с извечной проблемой вето со стороны пяти постоянных членов, которые блокируют большинство резолюций, Франция и Мексика объявили, что совместно внесут в Генеральную Ассамблею еще одну резолюцию по гуманитарным вопросам для решения этого вопроса в будущем. На последнем заседании Генеральной Ассамблеи Украины, состоявшемся 2 марта, подавляющее большинство стран (141 голос из 193 государств-членов) осудили вторжение России в Украину и призвали Москву вывести свои войска. Действительно, парламентские резолюции не являются обязательными, но против них проголосовали только 5 стран, что свидетельствует о дипломатической изоляции России, 12 стран отсутствовали на заседании и 35 стран (включая некоторых традиционных российских союзников) воздержались. Фиксированный/копировальный