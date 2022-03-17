«Реал Нороесте» получит «Ювентуд» за ключевой 6

С 19:00 (по аргентинскому времени) Р. Нороесте и «Ювентуд» сегодня играют «все или ничего» на стадионе Хосе Олимпио да Роша. Победитель перейдет в третий этап и сможет продолжить свой путь в Бразилию — Copa Brasil 2022.
Матч за 6-ю ключевую игру Бразилии - Кубок Бразилии 2022 состоится сегодня в 19:00 (аргентинское время) на стадионе им. Жозе Олимпио да Роша.
Судья, назначенный на матч, — Родриго Карвальяес де Миранда.
Реальное время Северо-Запада и Ювентуда, в зависимости от страны
- Аргентина: 19:00
- Колумбия, Мексика EST и Перу: 17:00
- CST в Мексике и Никарагуа: 16:00
- MST в Мексике и Мексика PST: 15:00
- Венесуэла: 18:00
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