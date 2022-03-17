«Реал Нороесте» получит «Ювентуд» за ключевой 6

С 19:00 (по аргентинскому времени) Р. Нороесте и «Ювентуд» сегодня играют «все или ничего» на стадионе Хосе Олимпио да Роша. Победитель перейдет в третий этап и сможет продолжить свой путь в Бразилию — Copa Brasil 2022.

Матч за 6-ю ключевую игру Бразилии - Кубок Бразилии 2022 состоится сегодня в 19:00 (аргентинское время) на стадионе им. Жозе Олимпио да Роша.

Судья, назначенный на матч, — Родриго Карвальяес де Миранда.

Реальное время Северо-Запада и Ювентуда, в зависимости от страны

Аргентина: 19:00

Колумбия, Мексика EST и Перу: 17:00

CST в Мексике и Никарагуа: 16:00

MST в Мексике и Мексика PST: 15:00

Венесуэла: 18:00

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