Ратинка: Результаты розыгрыша 0864 16 марта

Это выигрышный ход лотереи 0864 La Tinka, проведенной сегодня в среду, 16 марта.

La Tinka проводит два розыгрыша в неделю после 20:30 часов по воскресеньям и средам, где она может выиграть миллионы подошв.

Полный список результатов розыгрыша La Tinka, количества победителей и выигранной суммы можно найти здесь.

Количество дней, предусмотренное для получения премии La Tinka.



Если приз составляет более 5000 подошв и менее миллиона подошв, это 30 дней.

90 дней, если сумма приза превышает миллион солов.

180 дней, если призовой фонд меньше 5000 подошв.



Стоит отметить, что даты являются календарными и отсчитываются со дня, после которого проводится выигрышный розыгрыш.

Выигрышные комбинации розыгрыша 0864 Ратинки в среду, 16 марта, составляют: 39 06 02 08 24 26.

(Фото: Архив)

Как мне играть в Ратинку?

Чтобы играть в Тинку, вам нужно зайти на этот сайт. На этом сайте вы можете выбрать игры с 4 подошвами.

Следующий шаг розыгрыша — настройка ставки, выбрав 6 номеров из списка от 1 до 45.

Можно выбрать номера, не повторяя их. Если вы не знаете, что выбрать, есть опция «Случайный», и система выберет ее случайным образом.

Если при выборе комбинации возникает ошибка, можно нажать кнопку Очистить и снова выбрать номер.

После выбора номера переезда необходимо подтвердить его, нажав на кнопку с надписью «Завершить покупку».

Чтобы выиграть джекпот La Tinka, Pozo Millionario, ставка должна совпадать со всеми 6 числами лотереи. Тем не менее, есть вознаграждение для тех, кто правильно выигрывает только с двумя или более числами в лотерее.

Те, кто добился 3-5 успехов, могут выиграть от 5 до 50 тысяч подошв, а если им нужно всего 2, они могут играть бесплатно или 2 на 1.

Результаты жеребьевки и видео будут размещены на главной странице игры.

Что такое Ла-Тинка?

La Tinka — перуанская компания по лотереям и ставкам на спорт, которая управляет лотереями Тинка, Wynn Daily, Каббалой, Скретчем, Кинелло, казино Fast Gaming, Laspaya! , Ставки на виртуальный спорт и спорт Teapueste и Ganagol.

Часть доходов от La Tinka передается благотворительным организациям в Уанкайо, Хаэне, Лиме и Арекипе под наблюдением уязвимого женского населения. Кроме того, они вносят свой вклад в муниципалитеты, в которых действуют эти благотворительные организации.

Пожертвования La Tinka предназначены для постоянных служб социального обеспечения, предназначенных для детей, молодежи, женщин, инвалидов и пожилых людей, которые находятся в группе риска или находятся в уязвимом положении. Тысячи людей ежегодно получают выгоду от этой программы с 1994 года.

Ратинка наградила более 1560 240 463 подошв в качестве призов и наградила более 236 024 и 242 перуанцев.

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