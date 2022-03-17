«Идеальные лжецы» и «Бульвар»: два хита Wattpad, которые станут сериалом и фильмом





Wattpad Webtoon Studios, глобальное издательское и развлекательное подразделение, предназначенное и предназначенное для поклонников комиксов и онлайн-романов, объявила, что адаптирует «Идеальные лжецы» и «Бульвар», две популярные истории, написанные на испанском языке для Wattpad.

Феномен Алекса Миреса, молодого писателя «Идеальных лжецов», который насчитывает 105 миллионов читателей, будет адаптирован в виде сериала, а «Бульвар», который читают 75 миллионов» писателя Флора Салвадора, станет художественным фильмом.

Это будут первые испаноязычные проекты, финансируемые Фондом развития студии Wattpad Webtoon Studios, созданным специально для финансирования и продвижения проектов на основе контента, распространяемого на этих двух онлайн-платформах для чтения.

Новые проекты присоединяются к постоянно растущему предложению компании, которая в настоящее время разрабатывает и производит более 100 фильмов и телевизионных проектов по всему миру, и знаменует собой важный шаг в создании испаноязычного контента для студий Wattpad Webtoon





Алекс Мирез (Каракас, 1994) — одна из звезд онлайн-романов. Свой первый роман «Асфиксия» он опубликовал в 2016 году в испанском издательстве Nova Casa, а затем две части «Идеальных лжецов», который читается более 80 миллионов раз на Wattpad. На данный момент он написал 11 романов, между физическими и цифровыми, самый последний, «Странный», публиковал его по частям в еженедельных частях более года и, наконец, был отредактирован в физическом формате в июне 2021 года.

Его юношеская драма «Идеальные обманщицы» будет снята в Мексике и адаптирована в виде сериала Хосе Мигелем Нуньесом вместе со сценаристами Анной Грахалес и Паолой Мазлум.

Нуньес присоединился к проекту после работы в качестве ведущего сценариста в оригинальном сериале Netflix «Rebelde» и сериале «Pinches Mumias» (Univision), сосоздателем и ведущим сценаристом которых он является.

Его писательские титры также включают «La Reina del Sur» (Telemundo) и «El Vato» (NBC Universo), среди прочих. Титры Grajales & Mazlum включают предстоящий релиз полнометражного фильма «Ничего из этого не было ошибкой», спродюсированного Cinema 226 и Videocine.

Грахалес и Мазлум пишут подростковый сериал для Netflix и разрабатывают программы для оскароносной компании Пабло Ларраина Fábula, а также художественные фильмы для Warner Media и Sony.

«Идеальные обманщицы» входит в серию из трех книг, две из которых уже вышли в свет, изданной издательством Penguin Random House в Испании, где она переиздавалась 17 раз.

«Бульвар» - романтический роман, который входит в серию из четырех частей мексиканского автора Wattpad Флора М.Сальвадора, будет адаптирован успешным автором молодежных книг Хавьером Руэскасом. Предыдущие титры Руэски включают в себя написание предстоящего полнометражного фильма Warner Bros. и Atresmedia Cine «Сомос Фуэго» и «Я тот, кто я есть», сериал, который разрабатывается на основе биографии скрипача Аарона Ли.

Сальвадор, который стал известен на Wattpad под псевдонимом Ekilorhe, изучал медицину, но с 2014 года решил посвятить себя писательской деятельности, и выпустил на платформу свой первый роман «Бульвар», который также был опубликован в физическом формате издательством Penguin Random House España. Его последняя работа называется «Молчание» и посвящена спорным темам, таким как эвтаназия, смерть и человеческие отношения.

«Бульвар», превращенный в фильм, будет снят в Испании.

«Идеальные лжецы» и «Бульвар» - это истории Wattpad, которые завоевали популярность у миллионов читателей и имеют глубокую заинтересованность на испаноязычных рынках по всему миру», - сказал Арон Левиц, президент Wattpad Webtoon Studios.

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