Педро Мартинес из Acción Popular говорит, что дети могут «залечить шрамы», оставленные насильниками

Пленарное заседание Конгресса одобрило во вторник предложение об объявлении празднования «Дня нерожденных Ребенок», представляющий важность и национальный интерес, 25 марта, 77 голосами за, 7 против и 20 воздержавшихся. Дебаты не обошлись без противоречивых выступлений, таких как выступление члена Народного действия Педро Мартинеса, который обратился к женщинам-активистам и утверждал, что дети, ставшие результатом изнасилования, могут излечить последствия насильники.

«Они подверглись бы другому жестокому обращению — абортам. Не думаю, что да. Мальчик может залечить раны, шрамы, последствия, оставленные чертовыми насильниками, от которых пострадали многие девочки. Но я думаю, что никто не имеет права лишать жизни ребенка, зачатого в утробе матери. Я прошу женщин-активисток защищать жизнь», — сказал Мартинес в своем выступлении.

УЧАСТОК ДЕТСКОГО ДУША

Между тем, официальный конгрессмен Вальдемар Серрон считает, что объявление «Дня нерожденного ребенка» имеет свое начало в детских душах, проводимых новыми поколениями.

«Нынешние поколения объединились и проводят «детский душ» . Уже этот день в обществе институционализирован, ему не хватает только формального. (...) Надо понимать, что жизнь нового существа означает сохранение существования человека. Никто не захочет, чтобы цикл разработки был прерван. Представьте, если бы они приняли это решение вместе с нами, нас бы здесь не было», — заявил конгрессмен Peru Libre.

«Когда семья не знает, что приходит новое существо, иногда мать чувствует себя одинокой и может принять неправильное решение. С другой стороны, в этот День нерожденного ребенка семья может взять на себя обязательство расти еще больше. Давайте не будем разрушать семью и продолжать сохранять существование людей», - добавил он.

ДВИЖЕНИЕ ОТКЛОНЯЕТ НПО

Декларация национального интереса к памятной дате означает «нерожденный ребенок» для каждого человека с момента зачатия.

Кроме того, предложение вызывает отказ от вмешательства и включения неправительственных организаций (НПО) и других ассоциаций, которые пропагандируют аборты, посредством кампаний, которые считают «неконституционными, незаконными и угрожающими жизни нерожденного ребенка, тем самым рискуя жизнью и здоровье матери».

Кроме того, он настоятельно призывает исполнительную власть обеспечить защиту жизни нерожденного ребенка, содействуя разработке и осуществлению государственной политики, направленной на повышение осведомленности, оказание помощи и всестороннюю защиту беременной матери и нерожденного ребенка.

Движение поддержал Алехандро Муньянте Барриос (Народное обновление). «Государство должно создать программу поддержки женщин, которые страдают от различных невзгод во время беременности. Вот почему я призываю Перу никогда не обесчеловечивать себя, называя человека «продуктом» в утробе матери», - сказал он.

ОНИ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ

Со своей стороны, конгрессмены Рут Луке («Вместе за Перу») и Флор Пабло (Пурпурная партия) выступили против этого предложения, поскольку считали, что право нерожденного ребенка было использовано политическими средствами для сдерживания дебатов о сексуальных прав и репродуктивного здоровья, а также всестороннего полового воспитания.

«Я хочу подчеркнуть, что группа конгрессменов, выступающих за гендерное равенство, выступила с законодательной инициативой по вопросу абортов из-за изнасилования, потому что в нашей стране есть женщины и девочки, которые обречены на нежелательное материнство и, кроме того, они криминализированы и криминализированы. », — сказала Рут Луке.

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