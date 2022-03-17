Педро Мартинес, популярное действие: «Ребенок может залечить шрамы, оставленные насильником»

Генеральная ассамблея Конгресса согласилась отпраздновать «нерожденный день» во вторник. 25 марта 77 голосов за «детей» важности и национальных интересов, 7 голосов против и 20 голосов за аборт я проголосовал. Обратитесь к женщинам-активистам и позвольте детям от изнасилования исправить последствия насильника

«Он пострадал бы от другого насилия под названием аборт. Не думаю, что да. Мальчик может ранить многих девочек ранами, шрамами и последствиями, оставленными насильником, но никто не думает, что он имеет право лишить жизни беременного ребенка в утробе матери. Мы просим работающих женщин спасать жизни. Мартинес сказал в своей речи.

Детская киска для душа

С другой стороны, официальная палата представителей Вальдемар Серрон посчитала это объявление прецедентом для детского душа, организованного «Днем нерожденного ребенка» нового поколения.

«Теперь поколение собралось вместе, и был «детский душ» . В современном обществе уже не хватает институциональных и формальных вещей. (...) Мы должны понять, что новая жизнь — это сохранение существования человека. Никто не захочет прерывать цикл разработки. Представьте, что если бы они приняли решение вместе с нами, нас бы здесь не было». Представитель Либре, представитель Перу, сказал.

«Иногда матери принимают неправильные решения, когда чувствуют себя одинокими, а семья не понимает, что приближается новое существование. С другой стороны, в день будущего ребенка семья может расти еще больше.Продолжайте спасать людей и не разрушайте семьи. «Он сказал.

Движение отклоняет НПО

Декларация национальных интересов в годовщину означает «нерожденный ребенок» для каждого человека с момента зачатия.

Кроме того, это согласие опасно для жизни, поскольку оно отвергает вмешательство и участие неправительственных организаций (НПО) и других ассоциаций, которые пропагандируют аборты посредством кампаний, «неконституционных, незаконных и угрожающих жизни плода».

Он также настоятельно призывает администрацию содействовать разработке и осуществлению государственной политики по защите жизни плода и повышению осведомленности, поддержки и комплексной защиты беременных женщин и плодов.

Это движение поддержал Алехандро Мунэ Барриос (народное обновление). «Государство создает программы поддержки для женщин, которые сталкиваются с различными невзгодами во время беременности. Вот почему мы призываем Перу называть человеческие продукты из утробы матери и никогда не обесчеловечивать себя».

Они были против

Конгрессмены Рут Люк (вместе от Перу) и Флор Пабло (Пурпурная партия) выступили против этого движения, потому что считали, что права нерожденного ребенка используются политическими средствами для предотвращения споров: права и репродуктивная и инклюзивное половое воспитание.

«Я хотел бы подчеркнуть, что группа конгрессменов, выступающих за гендерное равенство, выступила с законодательной инициативой по вопросу абортов из-за изнасилования, потому что в нашей стране есть женщины и девочки, которых обвиняют в нежелательном материнстве. », — сказала Рут Люк.

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