Правительство Парагвая расчистит маршруты в связи с отказом снять блокаду

Асунсьон, 17 марта (EFE). - Правительство Парагвая объявило в четверг, что начнет расчищать дороги, пострадавшие от блокады, учитывая отказ протестующих отменить протесты, мотивированные ростом цен на топливо и их угрозой их даже радикализации. Парагвай празднует четвертый день демонстраций на разных дорогах, несмотря на заявление государственной нефтяной компании о снижении цены на два наиболее часто используемых топлива в стране на сегодняшний день. Демонстранты, в основном водители грузовиков, считают сокращение недостаточным и угрожают увеличить промежутки времени, в течение которых они препятствуют проезду по дорогам. Министр внутренних дел Федерико Гонсалес заверил местные СМИ, что полиция при поддержке Министерства юстиции будет отвечать за очистку маршрутов и обеспечение соблюдения «Конституции и законов». Гонсалес подтвердил, что исполнительная власть остается открытой для диалога, но заявил, что видит «очень сильную политическую составляющую» в блокадах. Протестующие «просили одну вещь, которую им дали. Они попросили еще один, он был удовлетворен с большими усилиями и теперь они просят другой, который не имеет к этому никакого отношения», - сказал он радио ABC Cardinal. Таким образом, он упомянул о требовании отменить избирательный налог на потребление, который облагает налогом продукты, не считающиеся первоочередными, и продукты, загрязняющие окружающую среду, такие, как топливо. Со своей стороны, командующий Национальной полицией Жилберту Флейтас объявил журналистам, что они будут направлять свои операции в «те места с наибольшей концентрацией транспортных средств». «Граждане должны вести нормальную жизнь и работать», — сказал Флейтас. Пробки были сохранены в более чем тридцати точках вдоль основных дорог страны, особенно тех, которые соединяют город Асунсьон с Аргентиной и Бразилией, что вынудило компании пассажирского транспорта прекратить свою деятельность. Управляющий Палатой международного транспорта Парагвая Умберто Родас сообщил местным СМИ, что они приостановили сообщение между Асунсьоном и бразильскими городами Фос-ду-Игуасу (Бразилия), Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. По оценкам Родса, около 400 объектов, обслуживающих короткие маршруты, и еще 600 объектов, обслуживающих средние и большие расстояния, прекратили свою деятельность. Он указал, что компании, перевозящие пассажиров между парагвайскими городами Сьюдад-дель-Эсте и Вильярика, прекратили свои вылеты в Буэнос-Айрес. В свою очередь, экономические сектора предупредили, что протесты грозят породить дефицит таких продуктов, как мука, пшеница и молочные продукты. Производители птицы также предупредили о возможном дефиците в «краткосрочной перспективе» из-за сокращения дорог. Протесты начались в понедельник с требованием снижения цен на топливо после шести повышений за год. Petroleos Paraguayos (Petropar) с сегодняшнего дня снизила цену за литр дизельного топлива типа III и 93-октанового бензина, продаваемых на 500 гуарани (0,072 цента). Кроме того, правительство представило в Конгресс законопроект о создании фонда для стабилизации цен на топливо за счет субсидии на импорт. ШЕФ фунт/л (фото)