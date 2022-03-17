Сенатор от PAN отклонил отчет Национальной гвардии: «провал»

Фракция Партии национального действия (PAN) объявила, что отклонит доклад Национальной гвардии в Сенате Республики, утверждая, что стратегия безопасности федерального правительства провалилась.

На пресс-конференции сенатор Дамиан Сепеда Видалес не добился результатов, особенно из-за стратегии общественной безопасности:» милитаризация страны» является очевидным провалом.

Он заявил, что, учитывая его позицию, это является достаточным основанием для того, чтобы сенатор Acción Nacional отклонил доклад Национальной гвардии.

Хепеда Видалес также заявил, что в настоящее время в Мексике насчитывается 114 000 членов Национальной гвардии; однако он поставил под сомнение цифры и заявил, что, несмотря на большое число, по-прежнему сохраняется высокий уровень тревоги.

В свете этого он напомнил в правительстве Морены, что «убийств было уже в три раза больше», чем шестилетний срок бывшего президента Фелипе Кальдерона, и в два раза больше, чем бывшего президента Энрике Пенья Ньето.

Так он сказал, что из общего числа элементов в Национальной гвардии около 90 000 человек были выходцами из армии. «Где Гражданская гвардия, которую они обещали? Это мошенничество в законе, конституционное мошенничество, а Национальная гвардия — абсолютный провал».

Сепеда Видалес также подчеркнула, что не проявляет активности со стороны федерального правительства. «Реальность заключается в том, чтобы убивать людей, стрелять в людей в Мексике, осаждать города, похищать и грабить их. Что делает правительство? Ничего нет! Они хотят реформировать Национальную гвардию, потому что находятся на пути милитаризации».

Наконец, политик Соноран призвал к созданию Управления гражданской безопасности и защиты и начальника Национальной гвардии и немедленному изменению стратегии общественной безопасности.

С февраля прошлого года президент Мексики не в первый раз прервал свою речь из-за разногласий по поводу правительства президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадо, сенатора от Партии национального действия.

По словам сенатора Панисты, заявление о строгой экономии и честности, два самых важных значка в речи Табаскеньо превысили «ужасный» результат главного исполнительного директора (генерального директора) Лопеса Обрадора.

Он также был убежден, что оппозиция может ослабить партию, которая привела Лопеса Обрадо к своему президентству, «Морено де Регенерация Насьональ» (Морена). Он напомнил, что на прошлогодних выборах другие политические группы могли взять на себя губернатора нескольких стран республики, таких как ПАН. Он напомнил, что на прошлогодних выборах к Мексиканской партии зеленых экологов (ПВЭМ) в Керетаро и Чиуауа, Нуэво-Леоне и Сан-Луис-Потоси я присоединился.

Одним из основных критических замечаний в заявлении Zepeda был экономический сектор. Он обнаружил, что более 55 миллионов человек не имеют достаточного дохода, чтобы поесть, а 16 миллионов мексиканцев могут быть безработными, неполностью занятыми или занятыми.

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