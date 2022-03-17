PAN потребовала, чтобы правительство AMLO прекратило преследование оппонентов и журналистов.

FILE PHOTO: Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador addresses the nation on his second anniversary as the President of Mexico, at the National Palace in Mexico City, Mexico, December 1, 2020. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Партия национального действия (PAN) призвала президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) прекратить политические преследования и преследования, которые правительство будет осуществлять в отношении политических, медийных и социальных оппозиционных деятелей.

Это было подчеркнуто на скамейке запасных, больше внимания уделялось боевикам Рикардо Анайя, Франсиско Гарсия Кабеса де Вака и Сандре Куэвас (Сандра Куэвас). Последний в настоящее время находится в глазах урагана из-за скандала, который уверяет, что его должность мэра Куаутемка была временно приостановлена. Он расположен в Мехико (CDMX).

В заявлении синие и белые партии одобрили свою поддержку позиции Европейского парламента. Президент пригрозил действовать против оппонентов в позиции утренней встречи: «В частности, намекает популистская риторика», - постановило агентство.

В этом смысле лидер страны Марко Кортес Мендоса добавил, что нападение главы исполнительной власти было связано с его разногласиями по поводу «правды об убийстве журналистов и правозащитников». «Неоспоримая реальность, которую он продолжает».

15 марта Мексика зафиксировала смерть восьмого журналиста в 2022 году. Армандо Линарес из Monitor Michoacán погиб в результате вооруженного нападения в Читакуаро, штат Мичоакан, почти через два месяца после своего коллеги. Роберто Толедо постигла та же участь в том же месте.

Это еще раз усилило атмосферу насилия в отношении журналистики, которая также характеризуется высоким уровнем наказания. 90%, согласно официальные данные из самого министерства внутренних дел (Segob).

Кроме того, Федеральное ведомство заявило, что некоторые убийства были связаны с местными властями, а другие — с организованной преступностью. Однако международная организация заявляет, что дисквалификация Андреса Мануэля после утра также является фактором, который увековечивает кровавую картину.

По этой причине, согласно документу, Acción Nacional опубликовала предложение квалифицировать преследование журналистов как новое преступление. Хулен Рементерия, координатор Сената PAN, признал эту проблему и призвал «подумать», чтобы положить ей конец таким образом.

Несмотря на эти требования, президент Республики решительно отрицал тот факт, что при администрации было зафиксировано более 50 убийств журналистов. Это часть основного преступления.

Между тем, он также имел возможность убедиться, что его правительство не стоит за судебным процессом против Куэваса и других членов его кабинета. Преступления, связанные с ограблением, злоупотреблением властью и обвинениями в дискриминации: «Я прохожу мимо (...)». Сказал он.

Это связано с обвинениями, которые активист Партии национального действия (PAN) обвинил Табаскеньо и главу правительства Мехико (CDMX) Клаудию Шейнбаум в том, что они «заставляют замолчать неудобных людей».

«Здесь есть два способа сделать это. Во-первых, исчезнуть и, как и многие журналисты, покончить с собой; или, во-вторых, они создают для вас такую ситуацию и отправляют в тюрьму». Он сказал перед палатой Миленио.

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