Оппонент видит «драматическую» миграцию студентов из Венесуэлы

Каракас, 17 марта Оппонент и бывший депутат парламента Марко Аурелио Киньонес заявил, что отсев и миграция студентов университетов из Венесуэлы в поисках «лучшего качества жизни в других частях мира» были «драматичными», как цитируется в пресс-релизе, опубликованном в этот четверг. «В то время как наш человеческий капитал мигрирует, прекращают обучение в наших университетах, эмигрируют преподаватели, эмигрируют студенты, будущее Венесуэлы, несомненно, подвергается осуждению, а этого меньше всего хочется», — заявил бывший парламентарий. Он утверждал, что для Венесуэлы «крайне важно иметь подготовленную академическую массу, которая позволяет перестраивать страну, чтобы довести ее до стандартов качества жизни, которые позволяют гарантировать будущее формирование наших поколений». Согласно Национальному опросу молодежи, подготовленному Католическим университетом им. Андреса Бельо (UCAB), в Венесуэле 37% молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет не зачислены ни в одно учебное заведение и не включены в сектор труда. В 2013 году 40 процентов мужчин и 43 процента женщин в возрасте от 18 до 24 лет были зачислены в учебные заведения, но сегодня этот показатель составляет от 15 до 20 процентов, соответственно, по данным UCAB. Со своей стороны, обследование условий жизни (Encovi), также подготовленное университетом, показало, что почти половину венесуэльской миграции составляют молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет и что основной причиной эмиграции является необходимость искать работу в другой стране (86 процентов). ШЕФ csm/sc/копия