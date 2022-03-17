У Omicrons риск проникновения на 59% ниже, чем у варианта Delta.

Согласно исследованию, опубликованному сегодня в журнале «The Lancet», Лондон, 17 марта, показал, что у людей, инфицированных омикронным вариантом коронавируса, риск госпитализации был на 59% ниже и на 69% ниже, чем у варианта Delta. Исследователи из Имперского колледжа Лондона (Имперский колледж Лондона) и Кембриджского университета провели крупнейшее сравнительное исследование двух вариантов на сегодняшний день, основываясь на данных 1,5 миллиона случаев COVID-19, зарегистрированных в период с ноября 2021 года по январь этого года. Разница между омикроном и дельта особенно актуальна для пожилых пациентов: люди в возрасте от 60 до 69 лет на 75% реже попадают в больницу с омикронами, в то время как дети в возрасте до 10 лет не имеют существенных различий в уровнях риска. Скорректировав статистику с учетом различных факторов, таких как иммунитет, обеспечиваемый вакциной, исследователи пришли к выводу, что омикроны «имеют более низкую внутреннюю тяжесть», чем дельты. Риск госпитализации снижается на 70%, а риск смерти снижается на 80%, если мутации вируса являются омикронами среди тех, кто не был вакцинирован. Исследование также показало, что, хотя для обеспечения дополнительной защиты невакцинированных людей, которые ранее перенесли COVID-19, вероятность госпитализации на 45% ниже, чем при первой инфекции, это не принесло существенной пользы и без того низкому риску госпитализации среди вакцинированных людей. Нил Фергюсон, профессор математической биологии Имперского колледжа, сказал, что опубликованное сегодня исследование является «самым подробным анализом тяжести омикронных инфекций на сегодняшний день». «Интересно, в какой степени снижение тяжести зависит от возраста. Мы наблюдаем наибольшее снижение степени тяжести среди людей в возрасте от 50 до 60 лет». Говорит Фергюсон. «По сравнению с Delta вакцина несколько менее эффективна для предотвращения госпитализаций в случае омикронов, но эффект продолжает быть значительным», - подчеркивает ученый. Сьюзан Хопкинс, главный медицинский советник Агентства здравоохранения Великобритании (UKHSA), отмечает, что эти данные подтверждают роль вакцин «в том, чтобы продолжать обеспечивать высокий уровень защиты от омикронов». На этот вариант приходится более 99% новых диагнозов в Великобритании, и на прошлой неделе он вырос почти на 50% до более чем 500 000 новых случаев за 7 дней.Самый высокий gx/он/значок