Олимпия избегает полной Бразилии в Либертадорес

АСУНСЬОН (AP) - Флуминенсе был в полной поддержке после победы со счетом 3:1 в первом матче, но Олимпия отлично вернулась и избежала «бразильского фула» на групповом этапе Кубка Либертадорес.

Сборная Парагвая выиграла со счетом 4:1 по пенальти, после 2:0 в основное время, чтобы пройти квалификацию.

Отличное выступление уругвайского вратаря «Дина» Гастона Олвейры, который остановил удары Виллиана и Фелипе Мело в партии с одиннадцати шагов, принесло победу хозяину, у которого были эффективные удары Уго Кинтаны, Нестора Камачо, Ричарда Ортиса и Дерлиса Гонсалеса.

Олимпия доминировала в матче, сыгранном на стадионе Дефенсорес дель Чако, но не получила ничьей до 89-й минуты, когда Гильермо Пайва забил гол после прострела Нестора Камачо.

Флуминенсе играл с 10 мужчинами с 80-х годов за исключение Нино после того, как совершил фол Пайве, который был отвратительным в атаке команды Гуарани.

В первом тайме Олимпии удалось опередить Хорхе Рекальде, который в 36 лет завершил коллективную игру выстрелом в голову.

Положение парагвайской команды, завоевавшей титул Либертадорес в 1979, 1990 и 2002 годах, не позволило Бразилии добавить девятую команду на групповой этап, жеребьевка которой состоится в пятницу, 25 марта.

Олимпия присоединится к Серро Портеньо и Либертаду в качестве представителей Парагвая на следующем этапе турнира, а Флуминенсе придется довольствоваться квалификацией на Кубок Южной Америки.

СТУДЕНТЫ ВЫПОЛНИЛИ ЗАДАНИЕ

В матче, который открылся в среду, Эстудиантес де Ла Плата победил «Эвертон» со счетом 1:0, что и на прошлой неделе в первом матче, и подтвердил свой выход в групповой раунд Кубка Либертадорес.

Несмотря на отсутствие нападающих Мауро Боселли (травмированный) и Леандро Диас (санкции), команда под руководством Рикардо Зелински превзошла чилийского соперника в поединке на стадионе Хорхе Луиса Хирски в Ла-Плате.

Цель победы «Пинчи» достигла 33, когда после слабого ухода из «Эвертона» снизу произошла кража и индивидуальная атака защитника Агустина Роджера, который мощной правой рукой обыграл Фернандо де Поля.

Уругвайский защитник не только забил гол своей команды, но и завершил отличную игру в качестве лидера обороны от атак команды Винья-дель-Мар.

Эстудиантес де ла Плата стала шестой аргентинской командой, зарегистрировавшей свое имя на следующем этапе континентального соревнования, к которому уже относились Ривер Плейт, Бока Хуниорс, Велес Сарсфилд, Колон де Санта-Фе и Таллерес-де-Кордова.

В этот четверг будет объявлен последний из 32 квалификаций в групповой зоне Кубка Либертадорес, который выйдет из противостояния между The Strongest и Католическим университетом Эквадора (0:0 в первом матче).