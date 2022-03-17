Нефть снова превышает 100 долларов за баррель

Два эталонных барреля нефти выросли более чем на 8% в четверг, снова поднявшись выше 100 долларов за баррель из-за войны в Украине, после того как Кремль отказался приостановить свое наступление, а МЭА выразило опасения по поводу поставок нефти.

Баррель Brent в Северном море с поставкой в мае вырос с 8,79% до 106,64 доллара в Лондоне.

В то время как West Texas Intermediate (WTI) за апрель заработал в Нью-Йорке от 8,35% до 102,98 доллара.

«Цены на нефть ускорили рост после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит признаков того, что Владимир Путин готов остановиться и что Соединенные Штаты опасаются, что Китай рассмотрит вопрос о помощи России», - заявил Эдвард Мойя, аналитик Oanda.

«Не похоже, что эта война скоро закончится, и это, вероятно, означает, что цены на нефть могут снова резко вырасти», — прогнозировал аналитик.

В Confluence Investment Билл О'Грейди подчеркнул, что «основы энергетического рынка действительно оптимистичны».

«Я не знаю, сколько нефти и газа россияне еще могут экспортировать, но он, должно быть, сокращается», - сказал он AFP.

«Я с большим интересом смотрю, заполняют ли россияне свои резервуары и будут ли они вынуждены сокращать добычу, что приведет к реальным тяготам в реальной жизни», - предупредил он.

«Российское вторжение продолжает в определенной степени определять динамику цен, учитывая ее глобальное значение (России) с точки зрения поставок», - резюмировала Виктория Шолар, инвестор Interactive.

Россия — второй по величине экспортер нефти в мире.

Цены также выросли из-за ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), в котором в среду говорится, что оно опасается сильного «влияния» на мировые поставки нефти в результате санкций против России из-за вторжения в Украину, и подсчитало, что российская нефть не может быть заменена немедленно.

эмб-вмт/эр/мр