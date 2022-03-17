ОЭСР предупреждает Украину о цене глобальной войны

Война России в Украине вызовет торговое вмешательство и заблокирует цепочки поставок, замедляя экономический рост и повышая мировые цены, предупредила в четверг Организация экономического сотрудничества и развития.

В новом мрачном отчете организации из 38 стран заявили, что их валовой внутренний продукт, являющийся крупнейшим показателем экономического производства из-за конфликта, снизится на 1,08% во всем мире, на 1,4% в 19 европейских странах, использующих евро, и на 0,88% в Соединенных Штатах.

Однако ОЭСР указала, что государственные расходы и снижение налогов могут частично ограничить ущерб.

Вторжение в Россию произошло в период роста цен и осложнений в цепочке поставок из-за неожиданно сильного восстановления после рецессии коронавируса. В декабре ОЭСР прогнозировала, что глобальная инфляция достигнет 4,3% в этом году, прогнозировав, что мировые цены вырастут на 2,47% пункта в следующем году из-за конфликта.

На долю России и Украины приходится менее 2% мирового ВВП, но они являются важными производителями сырья для бетона. Например, они оба экспортируют треть мировой пшеницы, вызывая опасения, что такие страны, как Египет и Ливан, которые полагаются на дешевый экспорт пшеницы для хлеба и других основных продуктов питания, могут столкнуться с дефицитом в ближайшие месяцы.

Россия также является основным производителем калия, используемого в удобрениях. Палладий, сталь и никель используются для изготовления автомобильных аккумуляторов, которые важны для автомобилей, мобильных телефонов и стоматологических пломб.

Цена на эти продукты резко выросла с января.

Россия и ее экономика сильно пострадали от санкций. Стоимость рубля резко упала, и российская сырая нефть продается на мировом рынке с большими скидками.