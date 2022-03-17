Никарагуанский политзаключенный Виктор Уго Тиноко предупреждает о тяжелом состоянии здоровья

Бывший партизан и бывший вице-канцлер Никарагуа Виктор Уго Тиноко, один из 46 противников администрации Даниэля Ортеги, который находится под стражей с прошлого года, предупредил во вторник об опасениях своей жизни, родственников и правозащитных групп.

Дочь заключенного, Кристи Антиноко, объясняет в записи, опубликованной в СМИ, что ее отец страдал от «отягчающих факторов», таких как высокое кровяное давление, нарушения сердечного ритма и низкий уровень лейкоцитов.

«Система защиты моего отца ненормально низка. Мне уже делали биопсию костного мозга, чтобы определить, был ли это рак, но я не смог найти причину снижения количества лейкоцитов».

Бывший товарищ Ортеги по оружию, 69 лет, был приговорен к 13 годам тюрьмы за подрыв целостности страны в рамках нескольких судебных процессов против оппонентов, арестованных в прошлом году, в том числе 7 кандидатов в президенты.

Арест произошел в начале ноябрьских выборов, а с 2007 года пришедший к власти Ортега избирается четвертый год подряд.

Ортега обвиняет его в заговоре с целью свержения при поддержке Вашингтона; их администрация преследует их в соответствии с законами, принятыми правительственным конгрессом в 2020 году, наказывая тех, кто нарушает целостность страны и пропагандирует действия в пользу санкций и иностранного вмешательства.

Оппозиционные партии и международное сообщество считают, что арест помог сохранить власть Ортеги.

Европейский союз (ЕС) заявил, что «в этом судебном процессе судьи и прокуроры систематически нарушали надлежащую правовую процедуру (...) Презумпция невиновности была нарушена в публичной ноте прокуратуры, в которой заключенные квалифицируются как «преступники» и «преступники».

12 февраля еще один противник был заключен в тюрьму, а бывший боец партизан Уго Торрес (Хьюго Торрес) скончался в больнице, проведя 8 месяцев в больнице. Тюрьма.

Независимый никарагуанский центр по правам человека (Cenidh) потребовал освобождения Тиноко. «У него серьезное здоровье, и «его жизнь под угрозой»

После смерти Торрес власти отправили около 7 оппонентов с проблемами со здоровьем, которые были заключены в тюрьму.

Из 46 оппонентов, которые были задержаны до сих пор, по крайней мере 37 были приговорены к тюремному заключению на срок от 8 до 13 лет.

Одной из последних признанных «виновных» стала Кристиана Чаморро, любимая журналистка, которая столкнулась с Ортегой на прошлогодних президентских выборах.

Осуждение дочери бывшего президента Виолеты Барриос де Чаморро (1990-1997) будет объявлено в ближайшее время.

(Включая информацию от AFP)

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