Марокко и Филиппины начинают новый этап сотрудничества между двумя странами

Рабат, 17 марта Марокко и Филиппины сегодня начали новый этап сотрудничества между двумя странами, чтобы позволить Рабату иметь большее экономическое присутствие в регионе Юго-Восточной Азии и в Маниле на Африканском континенте, а также координировать борьбу с «сепаратистами» группы». Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита заявил, что после сегодняшней встречи с филиппинцем Теодоро Локсином в Рабате обе стороны «договорились развивать экономические отношения, потому что каждая из двух стран открыла горизонты для Марокко в Азии и Филиппин в Африке». Он отметил, что Марокко развило отношения с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, 10 государств-членов), и Филиппины могут стать отправной точкой для углубления этих отношений. Поездка Лоцина в Рабат является первым двусторонним визитом министра иностранных дел Филиппин с визитом в Рабат с момента установления дипломатических отношений в 2017 году, а также открытия посольства Филиппин в Марокко, сообщает Burita. Глава дипломатических отношений в Марокко добавил, что на политическом уровне обе стороны договорились на сегодняшней встрече о необходимости борьбы с «сепаратизмом» и поддержки «территориальной целостности» страны. «Филиппины имеют право объединять территории и защищать национальный суверенитет. Особенно в то время, когда мы наблюдаем сближение сепаратистов и террористических групп, Филиппины имеют право объединять территории и защищать национальный суверенитет. Такова реальность, которая существует в вашем регионе и в нашем регионе». Бурита. Он добавил, что целью будущих отношений между двумя странами является защита территориального объединения каждой из двух стран и координация их позиций для борьбы с сепаратистскими и террористическими группировками. Таким образом, Бурита ссылается на конфликт в Западной Сахаре, в ходе которого Марокко оспаривает территорию с Фронтом ПОЛИСАРИО с 1975 года и независимость мусульманских меньшинств на острове Минданао на Филиппинах, которые с 1969 года находятся в вооруженном противостоянии с центральным правительством. Филиппинский чиновник прямо упомянул конфликт в Сахаре и утверждал, что «любая страна имеет право на полный суверенитет во всех юрисдикционных областях» в этой связи. Он также осудил «использование сепаратизма и отделения в качестве дипломатического оружия, потому что это самый жестокий конфликт, когда некоторые соседи знают, как противостоять другим и вредить им самым глубоким образом». Министры подписали два меморандума о взаимопонимании по созданию двустороннего механизма политических консультаций и сотрудничества между двумя иностранными институтами и Соглашение о сотрудничестве в области гражданской авиации. Они также договорились, что механизм политических консультаций соберется позднее в этом году, чтобы «скорректировать позиции по различным местным и международным вопросам». главный мс/мт/толчок