Рыночная цена евро (EUR к HNL) 17 марта в Гондурасе

В начале дня евро торговался на уровне 26,91 лемпиры, что продемонстрировало рост на 1,1% по сравнению с предыдущим днем, когда он составлял 26,61 лемпиры.

Учитывая последние 7 дней, евро вырос на 0,83%, в то время как он все еще накапливает снижение на 6,5% по сравнению с предыдущим годом.С этой цифрой по отношению к прошедшему дню он препятствует плоской победной серии, которую он забил за последние два дня.Волатильность прошлой недели показывает доходность ниже, чем волатильность, отраженная в прошлогодних цифрах, поэтому он демонстрирует более стабильные показатели, чем ожидалось в последнее время.

На ежегодной фотографии евро выплачивался максимум 28,06 лемпиры, а самый низкий уровень составил 26,12 лемпиры. Евро находится ближе к своей нижней точке, чем к максимуму.

Валюта Гондураса

Эль-лемпира — это валюта, которая легально используется в Гондурасе с 1931 года, ее аббревиатура HNL и разделена на 100 центов. Кроме того, распределение регулируется Центральным банком.

До 1930 года официальной валютой было гондурасское песо, которое было основано частным банковским учреждением Banco Atlantida. К 1932 году Конгресс наконец одобрил создание валюты, которая оставалась в руках Центрального банка (с момента его основания в 1950 году).

В то время обменный курс составлял две лемпиры по отношению к одному доллару, но в 2005 году обменный курс упал до 18,04 HNL за доллар (22,16 HNL за евро).

Что касается своего названия, Лемпира названа в честь вождя Лемпиры народа ленка, лидера коренного народа, защищавшего свою территорию после испанского вторжения, а также фигурирует на нескольких банкнотах и монетах.

В настоящее время в обращении находятся монеты номиналом 5, 10, 20, 50 центов и банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 500 лемпир.

2013 году Центральный банк Гондураса одобрил создание 315 миллионов банкнот с системой Брайля и специальной планкой для слабовидящих, в дополнение к возможности создания банкнот оружия.

Гондурас, пострадавший от пандемии коронавируса, закрыл 2021 год с уровнем инфляции 5,32% из-за роста цен на продукты питания, что выше, чем ожидалось национальными властями.

С другой стороны, ВВП на душу населения ниже уровня жизни по сравнению со 196 странами, занимая 121 место из 190 в рейтинге предприятий для ведения бизнеса.

Индекс осведомленности о коррупции в государственном секторе Гондураса составил 24 пункта, поэтому уровень коррупции среди населения Гондураса очень высок.

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агентства