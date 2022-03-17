16 марта — результат Золотого огня.

Хотите

узнать, играли ли вы в Торито де Оро и победили? Здесь мы рады объявить о розыгрыше победителей, которая состоится сегодня, в среду, 16 марта, и разделяет Juega Peru.

Розыгрыши Torito de Oro два раза в неделю дают вам возможность выиграть миллионы подошв наличными. Победители будут объявлены после 22:30 по средам и после 20:30 по субботам.

можно найти здесь.

Torito de Oro является цифровым, поэтому вы не потеряете свой билет или призовые деньги. Эта электронная квитанция будет отправлена по электронной почте или мобильному телефону.

Как только

приз будет получен, Torito de Oro уведомит вас текстовым сообщением или электронной почтой и расскажет, как выиграть приз, используя один из сотен пунктов по всей

стране.

В среду, 16 марта, результаты жеребьевки Торито де Оро следующие: 4, 7, 12, 18, 36 и 39.

(Фото: Архив)

Как мне играть в Торито де Оро?

Если вы

хотите поиграть в Torito de Oro, начните с этого сайта.

Здесь вам нужно написать свой счастливый номер в билете. Если вы не повторяете, выбираются шесть чисел от 1 до 42.

Если вы не уверены, какой номер выбрать для ставки, выберите опцию «Случайный», и система выберет случайную комбинацию.

Если в игре возникнет ошибка, вы можете изменить ее и выбрать ставку.

Вы

можете приобрести несколько билетов и использовать один и тот же номер в нескольких розыгрышах. Максимальная стоимость билета — 5 билетов.

Что такое Хюэ Перу?

Play Peru — это компания, которой принадлежит Торито де Оро. Это региональный лотерейный оператор в Латинской Америке, базирующийся в Лиме, который может похвастаться инновациями и эффективным использованием технологий.

Как и подавляющее большинство лотерей, Juega Peru выделяет часть своего дохода на благотворительные организации, такие как центр Paradportivo Sin Limités.

Центр Paradportivo Sin Limités является некоммерческой организацией для спорта, созданной для поддержки участия людей с ограниченными возможностями, защиты и уважения их прав. Это культурное общество и общество взаимопомощи.

Среди получателей этой программы — паралимпийские спортсмены Родриго Сантиллан и Карлос Сангама. Родриго Сантиллан и Карлос Сангама помогли подготовиться к Паралимпийским играм в Токио 2021 года и принять участие в них.

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