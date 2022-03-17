Приготовьте коктейль из рожкового дерева за 5 минут по этому простому рецепту

Коктейль из рожкового дерева — это символический напиток Перу. Этот национальный напиток присутствует с колониальных времен, так как с приходом испанцев многие напитки и продукты были сочетая перуанские и некоторые испанские обычаи. Так родился коктейль из рожкового дерева.

Говорят, что испанские монахи готовили пунш с яйцами, молоком и вином. Но со временем они заменили вино на перуанский напиток под названием Писко. Именно так они начали использовать сироп рожкового дерева, происхождение которого также происходит из Перу, и создали этот превосходный напиток, который очаровывает мир.

И вы должны попробовать его и научиться готовить этот изысканный напиток, на приготовление которого уйдет не более 10 минут. Конечно, сырье в Перу очень легко получить, но за пределами страны это может быть немного сложно, особенно из-за рожкового дерева и писко. Но всегда есть место, где вы найдете эти продукты, являющиеся национальными гербами.

РЕСЕТА ДЕ КОКТЕЛЬ ДЕ АЛЬГАРРОБИНА

1 1/2 унции Писко Кебранта или Ачоладо.

1/2 на Алгарробину.

1 яичный желток.

2 унции сгущенного молока

1-2 столовые ложки белого сахара.

5 кубиков льда

Порошок корицы (по вкусу)

Дополнительно: жидкий шоколад или шоколадная помадка.

ПОДГОТОВКА

Подготовьте все ингредиенты под рукой.

1. Поместите все ингредиенты в блендер, кроме молотой корицы и шоколадной помадки. Смешайте все в течение 30 секунд, и он образует пену или как сок. Выключите блендер.

2. Сразу же возьмите бокал или стакан, в котором вы будете подавать этот напиток, и украсьте его внутри шоколадной помадкой. Когда он украшен, пора вылить жидкость из блендера, а затем закончить фиксацию презентации стакана порошком корицы.

Готов! теперь вы можете насладиться напитком в одиночестве, с друзьями или с семьей.

ФАКТ: Чтобы сделать коктейль из рожкового дерева эффектным, используйте лучший писко, который только можно найти, то есть избегайте покупки коктейлей с ароматными сортами. Вы получите наилучшие результаты с Quebranta или Acholado, потому что они нейтральны по аромату и позволят вкус коктейль, чтобы стать главным героем. Плюс в том, что Писко (Перу) уже продается в нескольких частях мира.

ПРОДУКТО НАСЬОНАЛЬ

Как мы уже упоминали, эти два продукта являются национальными символами, поэтому и Писко, и у Carob Tree есть свои дни празднования в Перу.

День рожкового вина отмечается каждый 15 марта по всей стране. В этот день его потребление заметно увеличивается.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА РОЖКОВОГО ДЕРЕВА

Кэроб Бина, как и почти все продукты, производимые на перуанской почве, обладает высокой питательной ценностью.

Сироп рожкового дерева производится из плода, называемого рожковым деревом, которое произрастает на севере страны, а именно из Пиуры, по цене главного празднования этого дня, мероприятия проводятся по всей стране, чтобы способствовать его потреблению и коктейлю из рожкового дерева.

Он имеет высокую ценность в белках, минералах и витаминах, а также известен своей тонизирующей функцией и множеством преимуществ, таких как предотвращение анемии, беспокойства и депрессии. Это также способствует укреплению нервной системы. Это идеальный сироп и фрукты.

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