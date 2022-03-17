ОСНОВНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПИСОК 11:30

Сегодняшний мир: ключевые идеи от Ассошиэйтед Пресс

в четверг, 17 марта 2022 года

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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА

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EUR-GEN - УКРАИНСКАЯ ВОЙНА

КИЕВ, Украина — Выжившие начинают уходить, когда власти пытаются спасти сотни мирных жителей, запертых в подвале театра, который был объектом российских авиаударов в осажденном городе Мариуполь. Андреа Роза. 1500 слов. Фото точки доступа. ОТПРАВЛЕНО.

Против:

-UKRAINE-WAR-KEYS: ключевая информация о российском вторжении в Украину.

-UKRAINE-WAR-LATEST: Последние события, связанные с российским вторжением в Украину.

-УКРАИНА — ВОЙНА — ЭКОНОМИКА: ОЭСР предупреждает о глобальных издержках войны в Украине.

-УКРАИНА-ВОЙНА-БЕЖЕНЦЫ: Агентства по оказанию помощи удваивают свои усилия перед лицом кризиса в Украине.

-UKRAINE WAR-DRONES: Украина защищает себя дешевыми, но смертоносными турецкими дронами.

-США-КИТАЙ: Байден поговорит с китайским лидером о кризисе в Украине.

AMS-ЭКО АРГЕНТИНА-IMF КОНГРЕСС

БУЭНОС-АЙРЕС — Аргентинские сенаторы обсудят законопроект, который позволяет исполнительной власти рефинансировать долг Международного валютного фонда на сумму около 45 миллиардов долларов, чтобы получить его одобрение и избежать дефолта. Эта инициатива вызывает сильное сопротивление в рядах власти. Альмудена Калатрава. 653 слова. Фото точки доступа. Видео точки доступа. ОТПРАВЛЕНО. Редакторы: будет обновлено.

Против:

-АП ОБЪЯСНЯЕТ АРГЕНТИНА-МВФ: AP объясняет: быструю историю Аргентины и МВФ.

КОРОНАВИРУС EUR-GEN ГЕРМАНИЯ

БЕРЛИН — Немецкие законодатели изучают возможность введения обязательной вакцины против COVID-19, при этом число новых подтвержденных случаев достигает рекордно высокого уровня. 200 слов. Фото точки доступа. ОТПРАВЛЕНО.

Против:

-КОРОНАВИРУС-КАМБОДЖА: Камбоджа прекращает проводить обязательные тесты на COVID для путешественников.

-КОРОНАВИРУС-БАЙДЕН: Байден объявляет об изменениях в координации ответных мер на COVID.

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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

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БРИТАНСКИЕ ПЕНСИИ AMS-GEN

БОГОТА - Кандидат от левых сил Густаво Петро выразил обеспокоенность в частном секторе Колумбии, предложив пенсионную реформу, которая расширяет охват и изменяет распределение ресурсов, перекладывая большую часть в государственный фонд и облегчая бремя частных фондов. Автор: Астрид Суарес. 777 слов. ОТПРАВЛЕНО.

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США

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CHÔMAGE ЧЕЛОВЕК-ЭКО США

ВАШИНГТОН — Число людей, обращающихся за государственной помощью по безработице в Соединенных Штатах, сократилось на прошлой неделе, что указывает на сокращение увольнений, а рынок труда остается сильным. Мэтт Отт. 240 слов. Фото точки доступа. ОТПРАВЛЕНО.

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МОНДЕ

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ЗАБАСТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВИКОВ EUR-ECO ИСПАНИЯ

МАДРИД — Испания объявляет об операции с участием более 15 000 полицейских против бастующих водителей грузовиков, обвиняемых в нападении на коллег, которые не участвовали в остановке. 240 слов. ОТПРАВЛЕНО.

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СПОРТ

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ЧЕМПИОНЫ ДЕП-ФУТ - ИСПАНИЯ

МАДРИД — После победы «Вильярреала» над «Ювентусом» Испания снова имеет три команды в четвертьфинале Лиги чемпионов. Реал Мадрид оставил Пари Сен-Жермен, а Атлетико Мадрид выбыл из «Манчестер Юнайтед». Автор: Сказки Аццони. 500 слов. Фото точки доступа.

ГЛУБОКАЯ ЕВРОПА РЕЗЮМЕ

НЕТ ПРОВЕНАНСА — Барселона должна проснуться во время своего визита в турецкий Галатасарай, чтобы выйти в четвертьфинал Лиги Европы после жеребьевки в первом матче. Кроме того, «Севилья» защищает «Вест Хэм» со счетом 1:0 в их стремлении завоевать седьмой титул турнира. Автор: Карел Яничек. 500 слов. Фото точки доступа. Редакция: матчи с 1745 по Гринвичу.

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ШОУ И КУЛЬТУРА

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ОСКАР ДЕ Л'ЕСП-СИН - ПРОНОСТНЫЕ

SIN PROVENCIA - Кто станет победителем в номинации «Лучший фильм» на 94-й премии «Оскар»? Кинокритики Associated Press Линдси Бар и Джейк Койл объясняют свои прогнозы в нескольких ключевых категориях: от актерского мастерства до режиссера, анимационного и документального кино до джекпота: лучший фильм. Линдси Бар и Джейк Койл. 1700 слов. Фото точки доступа.

SP-GEN БРИТАНИЯ-ПРИНЦЕССА-ДИАНА-БИ-БИ-СИ

ЛОНДОН — Би-би-си приносит извинения и выплачивает «значительную» сумму личному секретарю принцессе Дианы за мошенническую информацию, использованную для взрывного телевизионного интервью с покойной Рояль. Британский национальный телеканал заявил, что «искренне» извинился перед Патриком Джефферсоном за ущерб, нанесенный тем, как было получено интервью 1995 года. 300 слов. Фото точки доступа.

ESP-TEL МЫ РАЗБИЛИСЬ -ЛЕТО-ХАТЭУЭЙ

НЬЮ-ЙОРК — Лауреаты премии «Оскар» Джаред Лето и Энн Хэтэуэй снялись в ограниченном сериале Apple TV+ о взлете и падении WeWork. Алисия Рансилио. 800 слов. Фото точки доступа.

ХУДОЖНИКИ АМАС ЛАТИНОАМЕРИКАНЦЫ ESP-MUS

МАЙАМИ — Латиноамериканская музыкальная премия включает выступления Джея Кортеса, Black Eyed Peas, Boza, 50 Gauge, Chiquis, Эстемана, Херардо Ортиса, Глории Треви, Jesse & Joy и Lit Killah. К списку также присоединились Лос-Анджелес Азулес, Мария Бесерра, Ники Николь, София Рейес, Озуна и Тиаго ПЗК. Призы будут вручены 21 апреля на стадионе Michelob ULTRA Arena в Mandalay Bay Resort and Casino в Лас-Вегасе. 400 слов. ОТПРАВЛЕНО.

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Вопросы и комментарии у директора испанской службы Associated Press Эдуардо Кастильо по адресу ecastillo@ap.org и/или по телефону в Мехико +5255 3300-7620.

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