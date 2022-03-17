Леброн, который не боится кризиса Лейкерс: «Я чувствую себя комфортно в невзгодах»

Чикаго (США), 16 марта, впереди «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс заявил в среду, что «легко чувствовать себя комфортно, когда дело доходит до победы», но гораздо важнее, он чувствует себя комфортно в невзгодах после того, как его команда потерпела третье подряд поражение в игре на поле Миннесота Тимбервулвз. «Я чувствую себя комфортно в беде. Мне все равно, конечно, конкуренция высока, я хочу победить и расстраиваюсь, когда что-то происходит на трассе, но я контролирую то, что могу контролировать, а что нет, и продолжаю работать, не беспокоясь об этом». Леброн рассказал Timberwolves на пресс-конференции после проигрыша 124-104. «Легко чувствовать себя комфортно, выигрывая. Я не был таким человеком. Речь идет о комфорте в невзгодах». Он добавил. Леброн признал, что в этом сезоне испытывает свое «терпение» из-за того, как команда играла, и многих поражений, но подчеркнул, что его приоритетом было оставаться лидером и «улучшать» своих товарищей по команде. «Мне не нужно терять голову. Я никогда не поставлю себя в такое положение, когда смогу почувствовать себя неудачником». Он сказал. «Лучший» ам/мсп