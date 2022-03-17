Закон о нерожденном ребенке и легальном аборте в странах Латинской Америки: где Перу?

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer embarazada recibe una dosis de la vacuna de COVID-19 en Schwenksville, estado de Pensilvania, Estados Unidos, el 11 de febrero de 2021. REUTERS/Hannah Beier

На вчерашнем пленарном заседании было проведено голосование по предложению 1992 года о повестке дня, предложив Конгресс Республика объявляет празднование Дня нерожденного ребенка общегосударственного значения и интереса . Предложение было принято 77 голосами против 7 при 20 воздержавшихся.

С другой стороны, это предложение предложил парламентарий Народного обновления Алехандро Муньянте, который гордился этой одобренной мерой. через свои социальные сети.

«#PlenoDelCongreso 77 голосами одобрил предложение моего авторства 1992 года, в котором говорится о важности и национальном интересе празднования «Дня нерожденного ребенка», что означает «Нерожденный ребенок» для каждого человека с момента его зачатия. #SíALaVida», - прокомментировал он.

День нерожденного ребенка отмечается во всем мире ежегодно 25 марта в ознаменование, поощрение и защиту человеческой жизни, поскольку была зачата в утробе матери от естественной смерти.

В ответ на это предложение сотрудник НПО по связям с общественностью Мануэла Рамос Андреа Пардо упомянула Infobae, что права женщин в основном подвергаются нападкам и что «мы движемся назад в том небольшом прогрессе, которого мы добились».

«С помощью этого предложения Конгресс атакует права, которых мы, женщины, добились и те, которые мы можем попытаться завоевать. Очень беспокоит то, что 77 конгрессменов в парламенте выступают за предложение, которое не так важно с учетом нынешней ситуации. ситуация насилия в отношении женщин», - сказала она.

В Перу действует закон, который поддерживает терапевтический аборт до тех пор, пока мать находится в опасности, и на основании сексуального насилия над девочкой.

«Эта женщина вынуждена быть матерью, несмотря на то, что у нас действует этот закон, мы должны оказывать давление, потому что он не соблюдается, хотя есть много медицинских работников, которые, согласно их религиозным убеждениям, не должны вступать в силу для применения закона, пытаются обеспечить, чтобы это не было мы ведем постоянную борьбу за то, чтобы это не было исполнено», - заверил он.

Хотя в Конгрессе много женщин, в кабинете министров, возглавляемом Анибалом Торресом, их всего три. Перед этим Андреа Пардо добавила, что мы стоим перед очень консервативным Конгрессом.

«Мы находимся в очень консервативной стране, где конгрессмены совершенно чужды реальности, в которой живут женщины, несмотря на большое количество насилия, которое происходит каждый день. Эти проблемы вызывают тревогу и в которых особое внимание уделяется сексуальному насилию в отношении девочек, подростков и взрослых женщин. , они искренне не заинтересованы в принятии законов на этот счет», — заявил Пардо.

Со своей стороны, Айеша Давила, социальный коммуникатор и специалист по гендерным вопросам, заявила, что Конгресс «практически нормализует принудительную беременность в отношении девочек в ситуациях сексуального насилия. »

«В 2020 году Управление омбудсмена сообщило, что 1155 девочек в возрасте от 11 до 14 лет родила в результате сексуального изнасилования. Учитывая это, Конгресс, напротив, нормализует его, игнорируя эти цифры и предлагая день празднования нерожденного ребенка. Это также вызывает тревогу, поскольку они не рассматривают в качестве неотложной или приоритетной ситуации, с которой сталкиваются дети, которые уже родились. Многие из них в нашей стране находятся в ситуации заброшенности и уязвимости. Однако Конгресс ничего не делает и не законодательно делает в пользу этой проблемы, а расставляет приоритеты в позиционировании своих религиозных позиций», - добавил он.

Следует отметить, что парламентарий Juntos от Перу Рут Луке предложила законопроект 954, который в настоящее время пытаются будет обсуждаться на пленарном заседании.

«Это сделано для того, чтобы аборт, по крайней мере, одобрялся в случаях изнасилования; однако мы хотим принять закон для защиты нерожденных. Поэтому, если мы увидим, что это 77 голосов, мы даже не можем думать, что закон, который мы хотим отменить, наконец-то будет принят». , закончил Пардо.





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