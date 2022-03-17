Кристиансен назвал Панаму «идеальной» для закрытия квалификаций

Панама, 17 марта (EFE) — Испанско-датская футбольная команда Томас Кристиансен, тренер национальной сборной Панамы по футболу, вызвала 26 игроков в четверг на финальную дату восьмиугольного финала Conacaf в рамках подготовки к тройной дате в марте и чемпионату мира 2022 года в Катаре. Среди них вратарь Эрик Хьюз, защитник Хосе Кордова, новинки полузащитника Виктора Медины, возвращение нападающего Сесилио Уотермана и отсутствие нападающего Хосе Фахардо, который является одним из постоянных игроков тренера на протяжении всего квалификационного раунда. «Игроки, которых я выбираю, являются правильными игроками для этих трех игр», - сказал стратег на пресс-конференции. Он добавил, что «игроки знают, что они должны сделать» против Гондураса, который является «нашим первым финалом». 24 марта он добавил, что хорошие результаты приведут группу к хорошему настроению для других конфликтов. Он подчеркнул, что поединок с Гондурасом — это «матч-ловушка» и что мы не должны упускать из виду цель «победить и преуспеть». «Я не знаю гондурасского списка, но не знаю, лучше ли это для завсегдатаев или молодых игроков, которые хотят похвастаться и хорошо следовать своим будущим планам», - сказал он. Что касается отсутствия голов для команды, тренер задумался о том, когда нападающие, которые пели вживую, надеялись создать целевую ситуацию. «Проблема не в том, чтобы создать целевую ситуацию. У нас четыре отличных атакующих. Я хочу, чтобы они правильно создавали ситуации и цели». Панамцы встретят Гондурас (24 марта) и Канаду (30 марта) у себя дома, а в качестве гостей Соединенных Штатов (27 марта) они будут соревноваться во всех основных поединках в рамках квалификации ко второму чемпионату мира по футболу FIFA. Канада лидирует по равенству с 25 очками, за ней следуют США и Мексика, соответственно 21 очко, 4 место и 17 в общем зачете у сборной Панамы. Коста-Рика находится на пятом месте, отставая на одно очко от панамца, а Сальвадор (9 очков) и Ямайка (7 очков) занимают 6-е и 7-е места соответственно, завершая таблицу с 3 очками в таблице. Список звонящих из Панамы: Вратари: Луис Мехия, Орландо Москера, Сезар Самудио, Эрик Хьюз. Защитники: Фидель Эскобар, Хорхе Гутьеррес, Майкл Амир Мурильо, Эрик Дэвис, Андрес Андраде, Сезар Блэкман, Гарольд Каммингс, Хосе Кордова Полузащитник: Кристиан Мартинес, Анибал Годой, Абдиэль Айярза, Адальберто Караскила, Альберто Кинтеро, Сезар Яннис, Эдгар Джоэл Барсенас, Хосе Родригес, Фредди Гондола, Виктор Медина Нападающие: Габриэль Торрес, Сесилио Уотерман, Роландо Блэкберн, Исмаэль Диаз. ЛАО/ГФ/ДЖЛ (Фото) (Видео)