Хуанес и Лунай выступят на экологичном мероприятии в Пуэрто-Рико

Сан-Хуан, 17 марта Колумбийский певец и автор песен Хуанес и пуэрториканский урбанистический артист Лунай выступят 30 апреля и 7 мая соответственно на восьмом выпуске Garnier Green Fest, экологически чистого мероприятия, которое состоится в Пуэрто-Рико, сообщается в этот четверг. Как сообщили организаторы мероприятия в пресс-релизе, под лозунгом «Естественный ритм» презентации Хуанеса и Луная пройдут в Vivo Beach Club в Каролине, городе рядом с Сан-Хуаном. Цель мероприятия будет заключаться в сборе наиболее пригодных для вторичной переработки материалов и пропаганде практик, которые положительно влияют на окружающую среду, объяснили организаторы мероприятия. Люди, заинтересованные в участии в этом мероприятии, получат доступ, представив свою «зеленую сумку» из пластика типа 1 и 2. Чтобы получить «зеленую сумку», участники должны приобрести три или более участвующих продукта бренда Garnier, в том числе линии Garnier Fructis, Garnier Nutrisse, Garnier SkinActive и Garnier Green Labs. Затем они должны предъявить квитанцию о покупке во время рекламных визитов и выбрать день концерта, который они хотят посетить. Участники, решившие посетить презентацию Juanes, получат прозрачную «зеленую сумку», а желающие посетить презентацию Lunay получат зеленую «зеленую сумку». Эта инициатива является частью программы Greener Beauty, с помощью которой Гарнье стремится заложить основу в индустрии красоты для все более устойчивых практик. После виртуального празднования своего седьмого выпуска в 2021 году Garnier Green Fest собрал почти 1000 фунтов перерабатываемого материала. За семь лет проведения этого мероприятия было собрано около 52 000 фунтов (26 тонн).