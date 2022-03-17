Хорхе Карраскаль, печальный из-за того, что не вызван в сборную, просит предоставить больше возможностей игрокам недавней олимпийской квалификационной сборной

Colombia's Jorge Carrascal celebrates after scoring a goal against Ecuador during a South America Olympic qualifying U23 soccer match at Centenario stadium in Armenia, Colombia, Tuesday, Jan. 21, 2020. (AP Photo/Fernando Vergara)

Хорхе Карраскаль - один из игроков, призванных на замену в сборной Колумбии, однако его нерегулярность в последних сезонах лишила его такой возможности. Талантливый нападающий вернулся в Европу, чтобы играть с московским ЦСКА из России, где быстро завоевал место в стартовом составе.

Теперь, по случаю недавнего звонка Рейнальдо Руэды в сборную Колумбии на матчи, игрок поговорил с радио VBar de Caracol, где, помимо подробностей своей новой жизни в России, он сожалел, что не был вызван тренером валлекаукано, несмотря на то, что у него был процесс в национальная команда из низших дивизионов:

Нападающий также выступил от имени игроков, которые приняли участие в недавнем отборочном турнире по футболу в Колумбии, который определил квалификацию к футбольному турниру Олимпийских игр 2020 года в Токио. Из команды, которая не добилась хорошего результата и возглавлялась Артуро Рейесом, выделялись такие игроки, как Эдуард Атуэста, Николас Бенедетти и Хорхе Карраскаль, однако единственный, кто завоевал место во взрослой команде, это Карлос Куэста:

Наконец, Карраскаль дал некоторое спокойствие за свое пребывание в России, на фоне вторжения этой страны в Украину. По словам Картахенеро, особенно в его новой команде, они поддерживали и сопровождали иностранцев, чтобы они были спокойны и не чувствовали, что их целостность находится под угрозой:

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